Nathan Carpentier, die doctoreert in de chemie en Beerschotsupporter is, roept op om de voetbalcompetitie te staken. 'Voetballers vormen een even groot gevaar in de verspreiding van het virus dan de rest van de bevolking.'

Sinds enkele weken zit ons land weer in een lockdown. Wat voor enkelingen misschien een lichtpuntje was, is voor velen een doorn in het oog: het feit dat de professionele voetbalcompetities gewoon verder mogen gaan. Hoe kan je dat nog verantwoorden? Hoe vaak is er tegenwoordig al geen wedstrijd uitgesteld vanwege te veel coronabesmettingen? Zo zit Westerlo al een aantal matchen achter op schema. Kan het nog eerlijk genoemd worden als zij die wedstrijden op korte termijn allemaal moeten inhalen?

...

Sinds enkele weken zit ons land weer in een lockdown. Wat voor enkelingen misschien een lichtpuntje was, is voor velen een doorn in het oog: het feit dat de professionele voetbalcompetities gewoon verder mogen gaan. Hoe kan je dat nog verantwoorden? Hoe vaak is er tegenwoordig al geen wedstrijd uitgesteld vanwege te veel coronabesmettingen? Zo zit Westerlo al een aantal matchen achter op schema. Kan het nog eerlijk genoemd worden als zij die wedstrijden op korte termijn allemaal moeten inhalen? In het begin was er nog commotie om het feit dat voetballers elkaar in de armen vlogen na een doelpunt, iets dat blijkbaar niet te vermijden is, maar tegenwoordig kraait er geen haan meer naar. Feit blijft wel dat ze elkaar kunnen besmetten tijdens wedstrijden en daarna ook hun familie, omgeving enzovoort. Dit laatste werd trouwens bewezen door een positieve coronatest afgelegd door Yari Verschaeren vlak na de wedstrijd tegen Waasland-Beveren. Voetballers vormen dus een even groot gevaar in de verspreiding van het virus dan de rest van de bevolking. Ethisch nog meer onverantwoord wordt het als we kijken naar de testprocedures. Ik las in een interview met Bob Peeters in dit magazine dat hij reeds 22 keer getest werd. 22 keer! Doe dat eens maal het totaal aantal spelers en stafleden in zowel de Jupiler Pro League als de Proximus League... In een situatie waarin 'gewone burgers' effectief symptomen moeten vertonen alvorens ze getest mogen worden, is dat niet meer te verantwoorden. Eerder dit seizoen gingen er stemmen op die zeiden dat matchen zonder publiek een succes waren gezien het grote aantal kijkcijfers. Wel, ik denk dat die kijkers voornamelijk de supporters zelf zijn die genoodzaakt zijn om op tv te kijken. Fans die vaak zeer veel geld hebben betaald om hun ploeg live aan het werk te zien, zijn nu genoodzaakt om via betalende zenders en met een verwaarloosbare compensatie hun ploeg aan het werk te zien op de beeldbuis. Als supporter en abonnee had ik immens veel respect voor alle inspanningen die de clubs hebben geleverd om de voetbalmatchen met beperkt publiek coronaproof te laten verlopen. Het was zeker niet dezelfde beleving als in het 'oude normaal', maar ik heb ervan genoten. Maar alstublieft, trek uw conclusies. Voetbal zonder supporters is voetbal zonder beleving. Het is in deze tijden niet meer te verantwoorden, zowel ethisch als qua amusement. Staak alstublieft de competitie tot de situatie het weer toelaat. Tot de voetbalsupporter weer live van het voetbal kan genieten.