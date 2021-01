Ook in coronatijden werkt KFC Diest, de traditieclub uit de derde afdeling van Voetbal Vlaanderen, volop aan zijn toekomst. Volgend seizoen wil het onder leiding van hoofdcoach Eddy Bokken met een nieuw jeugdproject starten, gebaseerd op de filosofie van... Bayern München.

KFC Diest zal, net als alle andere amateurclubs in Vlaanderen, geen officiële wedstrijden meer spelen in de komende maanden, na de definitieve stopzetting van het seizoen. 'Een zware dobber voor al onze spelers, maar de juiste beslissing. Los van het besmettingsrisico was spelen zonder open kantine en zonder toeschouwers financieel niet haalbaar. Jammer voor een traditieclub als Diest, want wij lokken soms tot duizend fans, maar het is niet anders', zegt trainer Eddy Bokken.

'Gelukkig kunnen de U13-teams verder trainen en matchen spelen, als die spelers tenminste voor voetbal kiezen als hun enige buitenschoolse activiteit. Tot de U17 blijven we ook trainen, maar dan in beperkte groepen.'

Eddy Bokken, in het verleden voetballer bij de toenmalige vierdeklasser Neeroeteren FC, kijkt echter al verder, werkend aan een nieuw jeugdproject dat voor een amateurclub als KFC Diest vrij uniek is. Een project gestoeld op de ervaringen die Bokken opdeed toen hij de voorbije jaren op bezoek ging bij Bayern München. 'In 2019 en vier jaar eerder ook. Op uitnodiging van Erik ten Hag, de huidige coach van Ajax, maar toen coach van de tweede ploeg van Bayern. Ik had in Nederland voetbalclinics gegeven met onder meer trainers als Sieb Dijkstra en Frans Thijssen. Zij vonden dat ik als Belg innovatief werkte en brachten me met Ten Hag in contact.

'In 2018 mocht ik ook stagelopen bij die andere Duitse eersteklasser TSG Hoffenheim, op uitnodiging van de trainersstaf, toen onder leiding van Julian Nagelsman.'

© Eddy Bokken

'De les die ik meenam, maar ook uit vele gesprekken met de vermaarde Belgische coach/opleider Michel Bruyninckx: hoe spelers er al vanaf 13, 14 jaar individueel begeleid worden. Maar ook later, van hun 18e tot 21e. Een van de hiaten in de opleiding van Belgische voetballers. De meest talentvolle spelers maken op die leeftijd, of zelfs nog jonger, de sprong naar de eerste ploeg, maar worden op individuele basis niet meer bijgeschaafd.

'Vaak worden die zelfs voorbijgestoken door beloften die wel hun hele opleiding kunnen voltooien. Veel talentrijke voetballers blijven zo stilstaan, terwijl de progressiemarge tot hun 21e nog heel groot is. Ze vallen uit de boot bij de eerste ploeg, haken definitief af, of gaan in lagere reeksen, zelfs in provinciale spelen.

'Wij willen hen bij KFC Diest opvangen met ons nieuw elite/belofteproject, waarmee we hen een individuele begeleiding zullen aanbieden. Onder het motto: "Succes neemt elke trede, en niet de lift."

'Een individuele aanpak met techniek- en linietrainingen, onder leiding van onder meer Jordie Briels, die ruim 150 matchen bij Fortuna Sittard op zijn conto heeft staan. Met tactische trainingen op basis van de spelsystemen van ons eerste elftal zodat de beloften op dat vlak probleemloos kunnen doorstromen.

'Met aparte fysiek- en krachttrainingen, gebaseerd op individuele periodisering en live-datameting via Polar Team Pro, zodat spelers niet overbelast raken. Later misschien nog aangevuld met studiebegeleiding, want jongeren moeten ook als mens, naast het voetbal, zich kunnen ontwikkelen.'

Bruno Versavel als ambassadeur

Bokken wil voor het project samenwerken met Belgische clubs uit 1A en 1B. 'Diestenaar en ex-eersteklassevoetballer Bruno Versavel, die zich heeft geëngageerd om ons project mee op te bouwen, spreekt daarvoor zijn contacten aan. We zijn aan het praten met onder meer Lommel United en met KV Mechelen. Om beloften op huurbasis over te nemen. Of definitief, als die clubs vinden dat bepaalde spelers zullen tekortkomen voor het hoogste niveau. Daarnaast wordt het afwachten of er ook volgend seizoen belofteteams van de topclubs uit de Jupiler Pro League in 1B zullen aantreden.'

© Eddy Bokken

'Van de week had ik ook Sebastian Dremmler, een van de jeugdcoördinatoren bij Bayern München, aan de lijn om af te toetsen of we ook met hen een samenwerking kunnen afsluiten. Zodra de coronamaatregelen dat toelaten, hoop ik dat in gang te kunnen steken. En ik praat momenteel ook met een groot bedrijf, dat ons jeugdproject wil sponsoren.'

'Veelbelovend dus. Ik ben er dan ook van overtuigd dat dat meer dan ooit, zeker in deze moeilijke tijden, de toekomst is: onze jeugd nóg beter opleiden, want zij verdienen alle kansen', besluit Bokken.

KFC Diest zal, net als alle andere amateurclubs in Vlaanderen, geen officiële wedstrijden meer spelen in de komende maanden, na de definitieve stopzetting van het seizoen. 'Een zware dobber voor al onze spelers, maar de juiste beslissing. Los van het besmettingsrisico was spelen zonder open kantine en zonder toeschouwers financieel niet haalbaar. Jammer voor een traditieclub als Diest, want wij lokken soms tot duizend fans, maar het is niet anders', zegt trainer Eddy Bokken. 'Gelukkig kunnen de U13-teams verder trainen en matchen spelen, als die spelers tenminste voor voetbal kiezen als hun enige buitenschoolse activiteit. Tot de U17 blijven we ook trainen, maar dan in beperkte groepen.'Eddy Bokken, in het verleden voetballer bij de toenmalige vierdeklasser Neeroeteren FC, kijkt echter al verder, werkend aan een nieuw jeugdproject dat voor een amateurclub als KFC Diest vrij uniek is. Een project gestoeld op de ervaringen die Bokken opdeed toen hij de voorbije jaren op bezoek ging bij Bayern München. 'In 2019 en vier jaar eerder ook. Op uitnodiging van Erik ten Hag, de huidige coach van Ajax, maar toen coach van de tweede ploeg van Bayern. Ik had in Nederland voetbalclinics gegeven met onder meer trainers als Sieb Dijkstra en Frans Thijssen. Zij vonden dat ik als Belg innovatief werkte en brachten me met Ten Hag in contact.'In 2018 mocht ik ook stagelopen bij die andere Duitse eersteklasser TSG Hoffenheim, op uitnodiging van de trainersstaf, toen onder leiding van Julian Nagelsman.''De les die ik meenam, maar ook uit vele gesprekken met de vermaarde Belgische coach/opleider Michel Bruyninckx: hoe spelers er al vanaf 13, 14 jaar individueel begeleid worden. Maar ook later, van hun 18e tot 21e. Een van de hiaten in de opleiding van Belgische voetballers. De meest talentvolle spelers maken op die leeftijd, of zelfs nog jonger, de sprong naar de eerste ploeg, maar worden op individuele basis niet meer bijgeschaafd.'Vaak worden die zelfs voorbijgestoken door beloften die wel hun hele opleiding kunnen voltooien. Veel talentrijke voetballers blijven zo stilstaan, terwijl de progressiemarge tot hun 21e nog heel groot is. Ze vallen uit de boot bij de eerste ploeg, haken definitief af, of gaan in lagere reeksen, zelfs in provinciale spelen.'Wij willen hen bij KFC Diest opvangen met ons nieuw elite/belofteproject, waarmee we hen een individuele begeleiding zullen aanbieden. Onder het motto: "Succes neemt elke trede, en niet de lift." 'Een individuele aanpak met techniek- en linietrainingen, onder leiding van onder meer Jordie Briels, die ruim 150 matchen bij Fortuna Sittard op zijn conto heeft staan. Met tactische trainingen op basis van de spelsystemen van ons eerste elftal zodat de beloften op dat vlak probleemloos kunnen doorstromen. 'Met aparte fysiek- en krachttrainingen, gebaseerd op individuele periodisering en live-datameting via Polar Team Pro, zodat spelers niet overbelast raken. Later misschien nog aangevuld met studiebegeleiding, want jongeren moeten ook als mens, naast het voetbal, zich kunnen ontwikkelen.'Bokken wil voor het project samenwerken met Belgische clubs uit 1A en 1B. 'Diestenaar en ex-eersteklassevoetballer Bruno Versavel, die zich heeft geëngageerd om ons project mee op te bouwen, spreekt daarvoor zijn contacten aan. We zijn aan het praten met onder meer Lommel United en met KV Mechelen. Om beloften op huurbasis over te nemen. Of definitief, als die clubs vinden dat bepaalde spelers zullen tekortkomen voor het hoogste niveau. Daarnaast wordt het afwachten of er ook volgend seizoen belofteteams van de topclubs uit de Jupiler Pro League in 1B zullen aantreden.''Van de week had ik ook Sebastian Dremmler, een van de jeugdcoördinatoren bij Bayern München, aan de lijn om af te toetsen of we ook met hen een samenwerking kunnen afsluiten. Zodra de coronamaatregelen dat toelaten, hoop ik dat in gang te kunnen steken. En ik praat momenteel ook met een groot bedrijf, dat ons jeugdproject wil sponsoren.''Veelbelovend dus. Ik ben er dan ook van overtuigd dat dat meer dan ooit, zeker in deze moeilijke tijden, de toekomst is: onze jeugd nóg beter opleiden, want zij verdienen alle kansen', besluit Bokken.