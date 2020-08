De schok van vorige week trilt nog even na in Neerpede. Vincent Kompany stopt als voetballer en wordt hoofdcoach van paars-wit. Exit Frank Vercauteren. Hoe kon dat gebeuren?

Naar verluidt verliep de samenwerking tussen Frankie Vercauteren en Vincent Kompany gedurende enkele maanden in een opperbeste sfeer. Elke week namen ze samen een paar uur quality time op om met elkaar te praten. Enkel over de manier waarop ze een voorsprong moesten verdedigen, verschilden ze van mening. Kompany wil altijd meer: bij een 2-0-voorsprong verlangt hij van zijn jongens dat ze op zoek gaan naar een derde doelpunt. Eventueel een vierde. Vercauteren is een pragmaticus. Hij verkiest om alles dicht te gooien en de drie punten te vrijwaren.

In de laatste minuten tegen KV Mechelen zou het daar misgelopen zijn. Heeft Kompany vanuit de tribune gevraagd om door te duwen? De tegenstellingen tussen de twee mannen heeft hoe dan ook geleid tot de gelijkmaker van Malinwa. En dat probleem dateert niet van gisteren. Toen Kompany een jaar geleden in de schaduw van Simon Davies als hoofdcoach optrad, kreeg hij binnenskamers al kritiekomdat hij het te mooi wilde doen en de ploeg uiteindelijk met niets achterbleef. Aan Davies zal het toen niet gelegen hebben - op de club wist iedereen dat de Welshman niets te zeggen had.

Het was dan ook voorspelbaar: Kompany moest en zou trainer worden van Anderlecht. Nu of in een later stadium. In het meest plausibele scenario heeft de directie aan Kompany gevraagd om een keuze te maken. Speler blijven en de beslissingen aan Vercauteren overlaten. Of een einde maken aan zijn carrière en de nieuwe trainer worden. De onduidelijkheid over de exacte bevoegdheden van Kompany was niet meer houdbaar - hij verwees er expliciet naar tijdens zijn persvoorstelling als nieuwe T1 - en nu is de ambiguïteit tenminste van de baan.

Lees het volledige verhaal over Vincent Kompany in Sport/Voetbalmagazine van 26 augustus.

Naar verluidt verliep de samenwerking tussen Frankie Vercauteren en Vincent Kompany gedurende enkele maanden in een opperbeste sfeer. Elke week namen ze samen een paar uur quality time op om met elkaar te praten. Enkel over de manier waarop ze een voorsprong moesten verdedigen, verschilden ze van mening. Kompany wil altijd meer: bij een 2-0-voorsprong verlangt hij van zijn jongens dat ze op zoek gaan naar een derde doelpunt. Eventueel een vierde. Vercauteren is een pragmaticus. Hij verkiest om alles dicht te gooien en de drie punten te vrijwaren.In de laatste minuten tegen KV Mechelen zou het daar misgelopen zijn. Heeft Kompany vanuit de tribune gevraagd om door te duwen? De tegenstellingen tussen de twee mannen heeft hoe dan ook geleid tot de gelijkmaker van Malinwa. En dat probleem dateert niet van gisteren. Toen Kompany een jaar geleden in de schaduw van Simon Davies als hoofdcoach optrad, kreeg hij binnenskamers al kritiekomdat hij het te mooi wilde doen en de ploeg uiteindelijk met niets achterbleef. Aan Davies zal het toen niet gelegen hebben - op de club wist iedereen dat de Welshman niets te zeggen had.Het was dan ook voorspelbaar: Kompany moest en zou trainer worden van Anderlecht. Nu of in een later stadium. In het meest plausibele scenario heeft de directie aan Kompany gevraagd om een keuze te maken. Speler blijven en de beslissingen aan Vercauteren overlaten. Of een einde maken aan zijn carrière en de nieuwe trainer worden. De onduidelijkheid over de exacte bevoegdheden van Kompany was niet meer houdbaar - hij verwees er expliciet naar tijdens zijn persvoorstelling als nieuwe T1 - en nu is de ambiguïteit tenminste van de baan.Lees het volledige verhaal over Vincent Kompany in Sport/Voetbalmagazine van 26 augustus.