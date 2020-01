KRC Genk komt in zijn zoektocht naar jong talent vaak uit in Scandinavië. Het heeft nu acht voetballers met een verleden in die regio.

Op de laatste dag van de winterstage in Benidorm werkte KRC Genk twee oefenwedstrijden af. Tegen FC Köln deed de Finse linksachter Jere Uronen zijn wederoptreden na een lange blessure. Ook de Zweedse middenvelder Benjamin Nygren, begin dit seizoen gehaald maar na een paar wedstrijden in het begin van de competitie wat naar het achterplan verzeild, mocht meedoen, om later op de avond in de tweede wedstrijd nog eens een basisplaats te krijgen. Ook Sander Berge was erbij, net als één van de twee Noorse wintertransfers, de 24-jarige Mats Møller Daehli. Die trok als 16-jarige naar Manchester United, verdween later van de radar, maar toonde zich de afgelopen twee jaar opnieuw bij de Duitse tweedeklasser FC Sankt Pauli. Hij wordt door Dimitri de Condé vergeleken met Alejandro Pozuelo: ook een groot talent dat jong in de Premier League belandde, maar door omstandigheden op het achterplan geraakte. Later op de avond startten tegen het Hongaarse Ferencvaros de Deense rechtsback Joakim Maehle en de tweede nieuwe Noorse aanwinst Kristian Thorstvedt (20). Die komt over van de Noorse eersteklasser Viking FK en geldt als een alternatief voor de geblesseerde Bryan Heynen. Dat maakt zes authentieke Scandinaviërs op het veld, goed voor één derde van het totale aantal Scandinaviërs in de Jupiler Pro League. Daarnaast kwamen tegen Ferencvaros nog twee spelers aan de aftrap die hun eerste stappen in het Europese voetbal bij een Scandinavische club zetten: de Braziliaan Neto Borges haalde Genk in januari 2019 bij het Zweedse Hammarby, aanvaller Paul Onuachu werd in augustus voor zes miljoen euro gekocht bij het Deense FC Midtjylland, waar hij in 2012 beland was. Dat maakt acht van de Genkse kernspelers ofte dertig procent met een verleden in Scandinavië. Sinds het ontstaan in 1988 had KRC Genk vaak Scandinaviërs in zijn kern. Al in het allereerste seizoen 1988/89 was er de IJslander Gudmund Torfason. In het kampioenenelftal van 1999 stond ook al een IJslander, Thordur Gudjonsson. De Zweedse spelmaker Jesper Jansson, die in 1999 gehaald werd, bleef dan weer maar één seizoen, terwijl de Fin Juha Reini tussen 1998 en 2002 wel een vaste waarde werd. De afgelopen jaren steeg het aandeel van de spelers die Genk uit Scandinavië haalde. In 2011/12 was er de alweer vergeten Nigeriaan Kennedy Nwanganga die van het Finse Inter Turku kwam. In 2013/14 had Genk drie Afrikanen die naar Scandinavië waren gekomen om zich aan het Europese voetbal aan te passen: de Ghanees Bennard Kumordzi, de Senegalees Kara en de Nigeriaan Kim Ojo. Twee jaar geleden steeg het aantal voetballers met Scandinavische ervaring tot zes. De Gambiaan Omar Colley, die in 2016 overgekomen was van het Zweedse Djurgardens IF, kreeg een jaar later het gezelschap van de Ghanees Joseph Aidoo van het Zweedse Hammarby. Nieuw waren toen ook de Deense belofteninternational Joakim Maehle en de Deense topschutter Marcus Ingvartsen die voor de toenmalige recordsom van bijna vijf miljoen euro werd gehaald bij FC Nordsjaelland, maar nooit doorbrak en afgelopen zomer voor 1,5 miljoen verkocht werd aan kersvers Bundesligaclub Union Berlin. Naast hen waren er al Uronen (ex-Helsingbord, Zweden) en de Noor Sander Berge, die in januari 2016 bij Valerengen was gehaald. Sinds deze maand zijn er dus acht spelers met een Scandinavisch verleden. Van nieuwkomer Møller Daehli wordt verwacht dat hij meteen creativiteit brengt. Op de 20-jarige Thorstvedt, wordt nog geen druk gelegd. Gevraagd naar de idee achter de Scandinavische insteek laat technisch directeur Dimitri de Condé optekenen: 'Het is geen geheim en geen doel op zich, maar ze hebben een goeie mentaliteit en een goeie werkethiek.'