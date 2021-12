Jacques Sys, hoofdredacteur van Sport/Voetbalmagazine, blikt terug op de voetbalactualiteit.

Vincent Kompany deed na Club Brugge-Anderlecht zijn beklag over racistische opmerkingen. Het gaat in het voetbal van kwaad naar erger.

'Sommige supporters moeten heropgevoed worden. Het is nooit meer rustig in de stadions, je stuit op steeds meer frustratie en verzuring. En dan kan je wel spreken over harde straffen, over een situatie die moet geanalyseerd worden, zoals de ProL eague dat nu kennelijk gaat doen.'

'Maar de vraag is: hoe krijg je dat soort mensen uit de stadions? Je mag ze dan nog levenslang uit de stadions bannen, er zullen altijd weer anderen zijn die zich misdragen. Er is geen sociale controle, dan komt het tot kuddegedrag, er kan zomaar eender wat geroepen worden. Zolang de maatschappij niet verandert kan je ook dit niet veranderen.'

'Het voetbal gaat op dit moment door een donkere tunnel. Je kan je alleen wat verwarmen aan spektakel op het veld. En dat brachten Club Brugge en Anderlecht bij momenten. Paars-wit valt langzamerhand in de goeie plooi, de manier waarop ze in Brugge aan de wedstrijd begonnen was heel sterk. Tot dan na negen minuten die goal van Charles De Ketelaere viel, op dat moment tegen de gang van het spel in.'

'Bij Anderlecht vallen de puzzelstukken eindelijk in mekaar, ze kunnen nog een belangrijke rol spelen in de competitie. Talent zit er nog altijd genoeg in de ploeg. Maar dat is natuurlijk geen nieuwe constatering.'

Bernd Storck begon bij KRC Genk met een nul op zes, gevolgd door een vier op zes.

'Storck had toch wat punten nodig om die visie door te drukken. Ik kan me voorstellen dat de Genkse spelers zwaar geschrokken zijn van zijn aanpak. Storck is een voetballeraar in de echte zin van het woord, hij zou zijn spelers bij wijze van spreken tonen hoe ze een hoekschop moeten trappen.'

'En hij is op een bijna extreme manier gedisciplineerd. Dan blijf je als trainer alleen overeind als je succes hebt. Kijk naar wat er met László Bölöni bij Antwerp gebeurde. Als het niet meer loopt, word je door de spelers uitgespuwd.'

Met Francky Dury zette Zulte Waregem een meubelstuk opzij.

'Dat is een bitter afscheid voor iemand die zo lang voor een club werkte. Maar je zag al een hele tijd dat Dury het schip niet meer zou rechttrekken, hij leed duidelijk onder deze situatie. De fout ligt ook bij degenen die hem destijds een contract tot medio 2024 gaven. Dury hield daaraan vast. Ook toen de supporters hem buiten schreeuwden. Dat moet voor hem vreselijk zijn geweest.'

'Ergens moet dit ontslag voor hem een bevrijding zijn. Dat Dury na de nederlaag van vorige week tegen Union zei dat iedereen zijn verantwoordelijkheid moest nemen, ook het bestuur, toen wist je het eigenlijk al. Want die woorden zijn niet goed aangekomen.'

'Of Timmy Simons nu het roer zal kunnen omgooien moet worden afgewacht. Heeft hij al genoeg bagage voor het hoofdtrainerschap? Soms kan je dat soort dingen moeilijk inschatten. Kijk naar Dominik Thalhammer bij Cercle Brugge. Kennelijk was er niemand in Oostenrijk die hem wilde. En dan pakt hij twaalf op twaalf. Met goed voetbal. En bijna zorgt Cercle voor een stunt op Union.'

'Maar in wezen moet het in een vereniging om een bepaalde filosofie gaan. En om de vraag of een trainer daarin past. In goede en in slechte tijden. Maar in plaats daarvan komt het veelal tot een hapsnapbeleid.'

