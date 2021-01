Hoe groot is de invloed van de lege tribunes op het aantal gefloten strafschoppen in de JPL tot dusver? Vijf vaststellingen.

1. In 168 reguliere competitiewedstrijden tot Nieuwjaar werden 57 penalty's getrapt: 0,339 per match, of 1 strafschop om de 2,95 duels. Dat is zo'n 10% meer dan het gemiddelde (0,309 per wedstrijd) in de 11 volledige seizoenen sinds de invoering van de play-offs in 2009/10. Maar (voorlopig) geen record: in drie reguliere seizoenen werden meer penalty's per wedstrijd gefloten: 0,342 in 2015/16, 0,346 in 2018/19, 0,363 in 2012/13. 2. Zonder toeschouwers zijn de strafschopnemers wel trefzeker: 82% van de penalty's trapten ze tegen de netten (47 op 57), 7% meer dan het gemiddelde sinds 2009/10. 3. Het thuisvoordeel viel grotendeels weg, maar een grote invloed op het aantal penalty's voor de thuis-/bezoekende ploegen had dat niet: tot nu waren 32 van de 57 strafschoppen (56%) genomen door het thuisteam, 5% minder dan vorig seizoen (61%), maar 1% meer dan in het seizoen 2018/19 (55%). 4. 25 van die 57 elfmeters floten de refs voor de G5 (44%, ongeveer op het gemiddelde sinds 2009/10), waarvan 7 voor Anderlecht en KRC Genk. Club Brugge, de voorbije jaren steevast bij de ploegen die de meeste strafschoppen afdwong, telt er daarentegen voorlopig slechts 3. Er werden in 19 matchen zelfs meer penalty's tégen blauw-zwart gefloten: 5 stuks.5. Antwerp kreeg nog maar één strafschop, terwijl het vorig seizoen de ranking aanvoerde met liefst 12 elfmeters op 29 duels, toen wel profiterend van het thuisvoordeel met 9 op 12 penalty's in eigen Bosuilstadion.