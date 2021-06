Roberto Martínez is meer dan alleen de bondscoach van de Rode Duivels. Hij managet momenteel het hele Belgische voetbal. Een van die aspecten is ook het succes van deze generatie Duivels proberen te bestendigen.

Een van de zaken die enorm gegroeid is onder Martinez, is het het analyse- en datadepartement. Er is op dat vlak een echte Belgische community gegroeid, inclusief transfers. Wie het bij de ene club goed doet, wordt weggeplukt door de andere. Ook elke ploeg van de KBVB heeft ondertussen een videoanalist. Er is 100 procent ondersteuning naar het vrouwenvoetbal en het meisjesvoetbal. De camera's in het stadion, het Hudlproject, werd doorgetrokken naar het amateurniveau, waar ze met de centen van het WK ook werden uitgerust met camera's en ondersteuning krijgen. Elke ploeg in eerste en tweede amateur kan ermee aan de slag.

Het bewust maken in het amateurvoetbal en in de jeugdacademies van het belang van beeldmateriaal was een intensief werkpunt. Ook het opleiden van mensen die ermee kunnen werken. 'Filmen en wat clipjes maken om ze op een platform te zetten is één, je moet ook beelden bij de spelers brengen en omzetten in trainingsvormen', stipt Kris Van Der Haegen, directeur trainersopleidingen en assistent bij de Red Flames, aan.

Martínez gebruikt data vooral in functie van zijn selectie. Tussen interlands door bekijkt hij heel veel wedstrijden, vaak drie per dag. Elke maandag bekijkt hij op kantoor de data van alle internationals. Die zijn onderverdeeld in drie categorieën: de geselecteerden die u nu en in afgelopen interlands bezig zag, voetballers op een watch list en voetballers op een shadow list. Wekelijks worden meer dan honderd spelers opgevolgd. Evoluties worden afgetoetst. Een speler die op een schaduwlijst staat en verschillende positieve rapporten krijgt, kan na overleg een stapje verder, richting watch list.

Succes bestendigen

Als bondscoach selecteert Martínez vooral in het nu. Als technisch directeur is hij bezig met morgen. Project 2026. Dat is een soort van preselectie van spelers die de KBVB intensief aan het opvolgen is. Wie in die selectie zit, krijgt extra ondersteuning op vlak van videomateriaal, voeding en fysieke begeleiding, in overleg met de clubs. Yari Verschaeren en Charles De Ketelaere zijn dat soort futures. Targets op de lange termijn, die Martínez niet wil loslaten, om ze niet te verliezen. Vandaar hun geregelde aanwezigheid in de A-selectie. Nog niet voor dit EK, maar met het oog op later.

Browaeys: 'Roberto weet waar hij naartoe moet gaan om de toekomst van het Belgische voetbal te verzekeren. Hij is niet enkel bezig met de korte termijn, wat eigenlijk normaal is als coach in het algemeen en bondscoach in het bijzonder, omdat je afhangt van het onmiddellijke resultaat. De match van morgen. Die ontwikkeling op de lange termijn, met een visie die eigenlijk niet hoeft voor zijn eigen carrière, daar is hij altruïstisch bezig, vind ik. Zeer waardevol, want de grote uitdaging is na deze generatie het succes bestendigen. Een heel moeilijke opgave, kijk maar naar Frankrijk, Duitsland of Spanje.

'Op een gegeven moment moet je vernieuwen, maar die nieuwe spelers hebben niet zoveel interlands op de teller. Onze huidige generatie is een beetje bevoordeeld door het feit dat ze na een 'verloren' generatie kwam. Nagenoeg allemaal stonden deze jongens in de A-ploeg op 18, 19 jaar, zodat ze nu ongelooflijk veel caps hebben. Die ervaring is de sterkte van het team. Maar op een gegeven moment ga je moeten vervangen en vallen 300, 400 of meer interlands weg. Daarom geeft Roberto andere jongens speelminuten zodra dat kan. Vaak in de kwalificatiematchen.'

Lees het volledige stuk over de werken van Martinez in Sport/Voetbalmagazine van 30 juni.

© Sport/Voetbalmagazine

Een van de zaken die enorm gegroeid is onder Martinez, is het het analyse- en datadepartement. Er is op dat vlak een echte Belgische community gegroeid, inclusief transfers. Wie het bij de ene club goed doet, wordt weggeplukt door de andere. Ook elke ploeg van de KBVB heeft ondertussen een videoanalist. Er is 100 procent ondersteuning naar het vrouwenvoetbal en het meisjesvoetbal. De camera's in het stadion, het Hudlproject, werd doorgetrokken naar het amateurniveau, waar ze met de centen van het WK ook werden uitgerust met camera's en ondersteuning krijgen. Elke ploeg in eerste en tweede amateur kan ermee aan de slag.Het bewust maken in het amateurvoetbal en in de jeugdacademies van het belang van beeldmateriaal was een intensief werkpunt. Ook het opleiden van mensen die ermee kunnen werken. 'Filmen en wat clipjes maken om ze op een platform te zetten is één, je moet ook beelden bij de spelers brengen en omzetten in trainingsvormen', stipt Kris Van Der Haegen, directeur trainersopleidingen en assistent bij de Red Flames, aan.Martínez gebruikt data vooral in functie van zijn selectie. Tussen interlands door bekijkt hij heel veel wedstrijden, vaak drie per dag. Elke maandag bekijkt hij op kantoor de data van alle internationals. Die zijn onderverdeeld in drie categorieën: de geselecteerden die u nu en in afgelopen interlands bezig zag, voetballers op een watch list en voetballers op een shadow list. Wekelijks worden meer dan honderd spelers opgevolgd. Evoluties worden afgetoetst. Een speler die op een schaduwlijst staat en verschillende positieve rapporten krijgt, kan na overleg een stapje verder, richting watch list.Als bondscoach selecteert Martínez vooral in het nu. Als technisch directeur is hij bezig met morgen. Project 2026. Dat is een soort van preselectie van spelers die de KBVB intensief aan het opvolgen is. Wie in die selectie zit, krijgt extra ondersteuning op vlak van videomateriaal, voeding en fysieke begeleiding, in overleg met de clubs. Yari Verschaeren en Charles De Ketelaere zijn dat soort futures. Targets op de lange termijn, die Martínez niet wil loslaten, om ze niet te verliezen. Vandaar hun geregelde aanwezigheid in de A-selectie. Nog niet voor dit EK, maar met het oog op later.Browaeys: 'Roberto weet waar hij naartoe moet gaan om de toekomst van het Belgische voetbal te verzekeren. Hij is niet enkel bezig met de korte termijn, wat eigenlijk normaal is als coach in het algemeen en bondscoach in het bijzonder, omdat je afhangt van het onmiddellijke resultaat. De match van morgen. Die ontwikkeling op de lange termijn, met een visie die eigenlijk niet hoeft voor zijn eigen carrière, daar is hij altruïstisch bezig, vind ik. Zeer waardevol, want de grote uitdaging is na deze generatie het succes bestendigen. Een heel moeilijke opgave, kijk maar naar Frankrijk, Duitsland of Spanje. 'Op een gegeven moment moet je vernieuwen, maar die nieuwe spelers hebben niet zoveel interlands op de teller. Onze huidige generatie is een beetje bevoordeeld door het feit dat ze na een 'verloren' generatie kwam. Nagenoeg allemaal stonden deze jongens in de A-ploeg op 18, 19 jaar, zodat ze nu ongelooflijk veel caps hebben. Die ervaring is de sterkte van het team. Maar op een gegeven moment ga je moeten vervangen en vallen 300, 400 of meer interlands weg. Daarom geeft Roberto andere jongens speelminuten zodra dat kan. Vaak in de kwalificatiematchen.'Lees het volledige stuk over de werken van Martinez in Sport/Voetbalmagazine van 30 juni.