In de nasleep van de contractverlenging van Mbaye Leye ging Standard kopje onder aan de kust. Van sportieve continuïteit is voorlopig nog geen sprake op Sclessin.

Nadat hij in januari als coach werd aangesteld bij de Rouches, had Mbaye Leye maar enkele weken nodig om een vaststelling te doen. Als alles goed gaat, laat de meerderheid van de talenten uit zijn ploeg zich inspireren door de positieve flow, maar wanneer het kapseizende schip rechtgetrokken moet worden, staat er niemand op. De zware 6-2-nederlaag tegen KV Oostende, bij de start van de Europe play-offs, bevestigt dat alleen maar. De Senegalese coach verliet dan ook ontgoocheld de perszaal in de Diaz Arena. Hij zag dat de jongeren Jackson Muleka en Michel-Ange Balikwisha in de vuurlinie van de pers gestuurd werden om de pandoering aan de journalisten uit te leggen. Symbolisch voor een ploeg die niet wist naar wie ze zich moest richten, veranderde de aanvoerdersband die avond in Oostende drie keer van eigenaar, zonder ooit op zijn plaats te zitten. Voor Mehdi Carcela, Noë Dussenne en Samuel Bastien leek het fluo lapje te zwaar om te dragen. De band kwam niet rond de arm van Kostas Laifis, al tweehonderd matchen in Luikse loondienst, of van Arnaud Bodart, machteloos tegen de schoten van de mannen van Alexander Blessin.Net zoals Michel Preud'homme vóór hem, hamert Leye op discipline, striktheid en regelmaat. Na een overwinning is er bij de coach geen zweem van euforie te bespeuren. Successen viert hij niet, alsof hij wil tonen dat in Luik de vreugde om het behalen van de drie punten altijd de volgende match dreigt te ondermijnen. Het is een houding waarmee hij soms de supporters irriteert bij wie de emoties hoog kunnen oplaaien, maar Mbaye Leye wil op die manier zijn stempel drukken op de club. En dat doet hij niet alleen óp het veld. Diegenen die hem kennen uit zijn spelerscarrière, omschrijven hem als een man van een totaalproject, eerder dan van een spelproject. De Senegalees droomt er alleszins van om mee het Standard van morgen uit te tekenen. Hij heeft met name veel oog voor de talenten in de Académie. Het is ook de koers die in het begin van het seizoen werd ingeslagen door het bestuur en dat werd nog eens bevestigd met de invalbeurt van de jonge Allan Delferriere in Oostende. De sportieve prestaties zijn momenteel nog te wisselvallig om de indruk te geven dat Standard onder zijn leiding op de goede weg is, maar Mbaye Leye heeft toch het vertrouwen gekregen van zijn bazen, in de vorm van een contract dat hem de komende twee seizoenen de teugels in handen geeft. Rond Nieuwjaar, toen er een crisissfeer hing op Sclessin na de nederlagen tegen Mouscron en STVV, tekende de ex-spits een verbintenis van slechts zes maanden. De onvermijdelijke ups en downs aan de boorden van de Maas heeft hij niet kunnen vermijden, maar hij is er toch maar mooi in geslaagd om Standard op de zesde plaats te parkeren in de reguliere competitie en, vooral, om de ploeg naar de bekerfinale te loodsen. In het Koning Boudewijnstadion verraste hij de fans wel door de in bloedvorm verkerende Jackson Muleka op de bank te laten starten. Leye, een fan van afzonderingen voor een wedstrijd, heeft bij de terugkeer uit Oostende meteen de nodige maatregelen genomen: de spelers werden verplicht om de nacht op de Académie door te brengen en de verlofdagen die voorzien waren voor het nu wel heel cruciale bezoek van KAA Gent later deze week, werden geschrapt. Dat viel natuurlijk niet bij iedereen in goede aarde, maar het past wel bij de gekozen methode om het professionalisme en de verantwoordelijkheidszin van een te labiele kern aan te wakkeren. Aangezien het de bedoeling is om jonge talenten te laten ontluiken, zullen er tijdens de volgende mercato misschien vooral spelers gezocht worden die hen kunnen omringen. Het soort spelers dat, liever dan jongeren naar de microfoons van de media te sturen, spontaan zelf voor de camera plaatsneemt om een afgang uit te leggen.