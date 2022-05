Hij is als alltime clubtopschutter een Essevee-icoon, en toch reageren de fans van Zulte Waregem verdeeld op de aanstelling van Mbaye Leye (39) als nieuwe hoofdcoach. Reden: de jarenlange knipperlichtrelatie tusssen de Senegalees en de fusieclub, waarbij hij meerdere keren verontwaardigd de deur aan de Gaverbeek achter zich toetrok. Een reconstructie.

Het eerste vertrek

Zaterdag31januari2009. KortvoordethuismatchvanZulteWaregemtegenKVMechelenmeldtMbayeLeye, sinds juli 2007 actief aan de Gaverbeek, aantoenmalig EsseveemanagerVincent Mannaert dat hij niet zal spelen, zolang hij niet weet of de club een deal heeft met KAA Gent.

Zaterdag31januari2009. KortvoordethuismatchvanZulteWaregemtegenKVMechelenmeldtMbayeLeye, sinds juli 2007 actief aan de Gaverbeek, aantoenmalig EsseveemanagerVincent Mannaert dat hij niet zal spelen, zolang hij niet weet of de club een deal heeft met KAA Gent. De zomer ervoor (2008) heeft hij al gedreigd met een vertrek, maar dat werd toen geweigerd. Deze keer zou de Senegalees er 'alles aan doen' om een transfer te forceren, nadat hij eerdere voorstellen van Club Brugge en Roebin Kazan heeft afgewimpeld. De dagen voor de wedstrijd tegen Malinwa heeft Leyes manager ook al gedreigd met de wet van '78.De spits laat zich door coach Francky Dury toch overhalen om te spelen, scoort zelfs nog, maar herhaalt achteraf dat hij zijn laatste wedstrijd voor de fusieclub heeft gespeeld. 'Ik ben erg teleurgesteld in de mensen van Zulte Waregem', aldus Leye, die benadrukt dat hij vooral een stap hogerop wil zetten en dat geld niet meespeelt. Het Esseveebestuur wil hem niet zomaar laten gaan, maar bereikt 's anderendaags toch een definitief akkoord met KAA Gent: Leye vertrekt voor een klein miljoen euro, Ernest Nfor maakt de omgekeerde beweging.In januari 2012, wanneer Zulte Waregem onderaan de rangschikking bengelt, keert Mbaye Leye terug, na een omweg langs Standard. Samen met de eveneens weer aan boord gehaalde coach Francky Dury is hij een van de bezielers van de redding.De voorbode op het vicekampioenenseizoen 2012/13. Daarin is Mbaye Leye een van de absolute sterkhouders, met zijn fameuze hattrick in de 3-4 play-off 1-zege op Club Brugge als hoogtepunt. En een felle ruzie met Franck Berrier op het veld, in de partij tegen KRC Genk, als dieptepunt.In de daaropvolgende zomer kondigt de Senegalees op Twitter zijn vertrek aan bij Essevee. De spits laat weten dat "het moeilijk is om je laatste dagen bij de club van je hart te beleven". En zo voegt Leye eraan toe: "Tegen KV Kortrijk (de derby op de tweede speeldag, nvdr) speel ik voor alle supporters van Essevee."De Afrikaan heeft zijn zinnen gezet op een transfer naar het buitenland, maar Patrick Decuyper, CEO van Zulte Waregem, zet een som van 1 miljoen euro op zijn hoofd, tot ongenoegen van Leye, wiens contract afloopt in juni 2014. De principiële Senegalees is bovendien verbolgen over de veelbesproken aanvoerderswissel, waarbij Thorgan Hazard de kapiteinsband overnam van Davy De fauw, een eis van makelaar John Bico. Leye blijft wel spelen, maar blijft azen op een transfer. Voor de Senegalees is een vertrek zo goed als rond - een club heeft 500.000 euro geboden - tot hij op 25 augustus in de slotfase van de match op KV Oostende een zware knieblessure oploopt. Leye mag een transfer vergeten en moet maandenlang revalideren. Hij sprokkelt in de laatste matchen van het reguliere seizoen (2013/14) en op het einde de play-offs nog wat minuten, maar kan weinig bijdragen, mede door een hamstringblessure. Volgend op dat seizoen zit er weer een haar in de boter. Leye breekt de onderhandelingen over de verlenging van zijn aflopend contract, in juni 2014, abrupt af. Over de duur zijn beide partijen het eens, maar Zulte Waregem wil hem, volgens Leye, te weinig betalen. Na ruim twee maanden trainen bij derdeklasser Oudenaarde tekent de Senegalees midden augustus 2014 voor twee jaar bij Lokeren. Door een slechte voorbereiding speelt hij daar zijn slechtste seizoen ooit, waarop Zulte Waregem hem in juni 2015 voor een tweede maal terughaalt. Lokerenvoorzitter Roger Lambrecht plakt aanvankelijk 500.000 euro op Leyes hoofd, maar die dringt zwaar aan op een vertrek, waardoor Essevee uiteindelijk alleen de opleidingsvergoeding van Joey Dujardin, die naar Lokeren gaat, moet laten vallen.Leye ontpopt zich daarna tot de topspits van weleer, en als leider op en naast het veld. Maar na twee seizoenen, met onder meer de bekerwinst in 2017, staat de knipperlichtrelatie met Zulte Waregem in de zomer van 2017 opnieuw op rood. De speler neemt geen genoegen met een contractverlenging (na 2018) van één jaar, hij wil er twee. Geen optie voor de club, gezien Leyes leeftijd (34) en loonbriefje van 800.000 euro. Tijdens een zelf georganiseerde persconferentie op het oefencomplex - terwijl zijn ploegmaats op teambuilding zijn in Koksijde - verklaart Leye hij dat nooit meer voor de fusieclub zal aantreden. 'Liever nog in de Z-kern.'Hij spuwt zijn gal naar algemeen manager Eddy Cordier, die, volgens Leye, beloofd had om hem gratis te laten gaan, maar dat weigert. Nochtans heeft de Senegalees een contract getekend dat stipuleert dat hij alleen weg mag als een buitenlandse club 300.000 euro betaalt - voor een Belgische club is de vraagprijs zelfs 500.000 euro.Leye ontkent wel stellig dat hij heeft gevraagd naar een functie in Essevees sportieve staf, na zijn voetbalpensioen. Iets wat coach Francky Dury openlijk heeft beweerd, maar naar eigen zeggen niet heeft kunnen afdwingen bij het bestuur. Schone schijn van Dury, want achter de schermen heeft hij Leye afgeschreven. Zulte Waregem parkeert de spits vervolgens in de B-kern en weigert zijn contract te ontbinden of hem gratis/voor een beperkt bedrag te laten gaan. 'Hij heeft een contract getekend met daarop een afgesproken transfersom. We komen onze contractuele verplichtingen na. Leye kan in de B-kern verder trainen, zonder matchen te spelen. Hij is ook zelf verplicht om aanwezig te zijn en dat doet hij tot nu toe", klinkt het.Na enkele weken in de B-kern pikt Eupen de Senegalees half augustus 2017 op, voor 375.000 euro, en een contract voor drie jaar. Zo vertrekt de Leye voor de derde keer door de kleinste poort van het Regenboogstadion. Om in februari van 2018 nog eens terug te keren, als speler van Eupen. Zonder hartelijk welkom echter, ondanks zijn status als alltime clubtopschutter (82 goals in 183 competitieduels). Na het zure afscheid hebben de supportersfederatie en de club, logischerwijs, niets gepland. Geen bloemen, geen champagne, geen ingekaderde foto of tifo. Zelfs het applaus op de tribunes is mager, de supporters zijn duidelijk verdeeld.Ruim vier jaar later keert Mbaye Leye voor een dérde keer terug. Niet als speler, maar als coach, na een mislukt avontuur bij Standard. Geen verrassende terugkeer, want Leye staat al langer bovenaan de longlist bij Essevee, zelfs nog toen Francky Dury coach was. Nu nog hopen dat het volgende afscheid er géén met slaande deuren wordt. En de periode tussenin even succesvol als toen Leye als spits de netten aan de Gaverbeek vele malen deed trillen.