Het tijdelijke contract waarin Porto hem uitleende aan de Belgische neo-eersteklasser is omgezet in een definitieve verbintenis van drie jaar met de Great Old. Samen met zijn vriendin is Rodrigues inmiddels ook verhuisd, van Deurne naar het hartje van de stad.

Voor de start van het seizoen stelde hij zich een paar doelen en die is hij aan het realiseren. "Ik had de indruk dat ik goed trainde, maar ik kwam niet aan spelen toe en vroeg me af waarom." De trainer had in een gesprek in maart al het antwoord. Hij had geen statistieken. Daar werkt hij nu aan. Rodrigues: "Meer goals en meer assists, die data zijn belangrijk in het moderne voetbal. De trainer en ik praten daar de hele tijd over. Wil je als voetballer opgesteld worden, dan moet je, als offensieve man, scoren."

Zijn aanpassing is voorbij. Hij zegt kou zelfs "leuk te vinden. Het is veel fijner om in te voetballen." Fysiek is hij veel completer dan vorig jaar en daardoor neemt hij ook betere beslissingen. Rodrigues: "Ik snap nu ook beter mijn eigen spel. Technisch en tactisch ben ik zeer sterk, vind ik van mezelf, maar aan fysieke kracht ontbrak het me vorig seizoen nog een beetje. Daar heb ik aan gewerkt."

Verder was ook van belang dat hij bij dezelfde ploeg bleef. Rodrigues: "Ik kwam tot de vaststelling dat elk seizoen veranderen niet goed was. Drie keer moest ik weg bij Porto, telkens op uitleenbasis. Dit is de eerste keer dat ik ergens wat langer blijf en ik denk dat dat de beste manier is om beter te worden. Wat ook helpt, is dat we dat fysieke spel van vorig seizoen niet meer spelen. Ons voetbal is nu beter. Er is veel kwaliteit en tegelijk fysieke kracht. Ik denk nu: hoe meer de competitie vordert, hoe beter we dit keer gaan worden."

"In de ogen van onze trainer zijn we een sterke ploeg, ook tactisch. De trainer wil geen goal binnen krijgen en werkt zeer veel op het defensieve. Hij zegt altijd: 'Wij scoren toch in elke wedstrijd. Als we de boel achterin dicht houden, winnen we.' Er zijn trainers die veel op het offensieve werken, hij niet. Dat hangt voor hem af van de creativiteit van de spelers voorin. Daarin moeten we streven naar doelgerichtheid. Efficiëntie, je niet verliezen in dribbels, daar legt hij veel nadruk op. We zijn Barcelona of Real Madrid niet, het loopt niet altijd even vlot, maar met de tijd gaat dat beter voetbal ook lukken."

Het verschil met de topclubs is niet meer zo groot, stelt Ivo Rodrigues vast in de heenronde van dit seizoen. "De topclubs zijn hier niet zo sterk, vind ik. Niet zoals in Portugal. Als we daar met een kleine ploeg op bezoek gingen, raakten we geen bal. Hier is er meer evenwicht. Misschien hebben de topclubs nog iets méér kwaliteit, maar het verschil is niet zo groot dat we ook van hen niet kunnen winnen. In de groep leeft dat we voldoende kwaliteit hebben voor een tweede of derde plaats. Bovendien: ik heb de plannen voor de verbouwingen gezien, dit wordt écht een grote club. Onze supporters verdienen dat ook."