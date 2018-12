Hoe Michel Preud'homme Standard naar zijn hand zet

Dat Michel Preud'homme meer dan een coach is op Standard, daar schrikken ze in Brugge niet van. Wanneer club en trainer op het einde van 2013 gaan samenzitten om hun eerste maanden te evalueren - Preud'homme is in september Juan Carlos Garrido komen vervangen na een tijdje pensioensparen in Saudi-Arabië - komt een eerste keer het uitdiepen van zijn functie ter sprake. Zijn contract loopt op dat moment tot 2016, maar het idee rijpt dan al om langer samen te werken, op een andere manier, nog meer betrokken bij de club. Niet als manager naar Engels model, dat is niet de bedoeling. Preud'homme wil geen enveloppe om alleen te kunnen beslissen. Maar misschien kan hij de trainingen in het begin van de week overlaten, om zich ook met andere dingen bezig te houden, denkt hij. Op zoek ook naar iets meer levenskwaliteit. Preud'homme zegt daarover een paar maanden later in Sport/Voetbalmagazine: ' Bart Verhaeghe zegt me dikwijls dat ik de kwaliteit van mijn leven niet uit het oog mag verliezen. Hij heeft gelijk: als ik alles zelf moet doen, heb ik geen tijd meer voor creativiteit.'

