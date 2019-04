Hoe moet het verder met Anderlecht? De schade van het voorbije rampseizoen opgemeten

Waarom was de aanwerving van Fred Rutten een geweldige miscast? En hoe zal het Anderlecht van volgend seizoen eruitzien? Eén ding is zeker: de werf die Rutten heeft achtergelaten, is veel groter dan bij zijn komst in januari.

Francis Amuzu, een van de jonge talenten van Anderlecht, in duel met Anderson Esiti van Gent. © BELGAIMAGE