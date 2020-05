Met zijn Souliers du coeur is de grootste makelaar van België terug boven water gekomen, na anderhalf jaar stilte. Een goed hart of goede communicatie?

De regels van het mediaspel moet je hem niet leren. Om 20.58 uur is het primetime. Nog net even de smartphone checken voor Netflix, onze beste vriend in coronatijden, ons gezelschap gaat houden. Dat moment heeft Mogi Bayat gekozen om zijn comeback in de spotlights te maken. Op Twitter natuurlijk, waar hij vroeger zijn transfers etaleerde als trofeeën.

Geen provocerende tweet deze keer, maar 23 woorden en een hashtag om zijn nieuwe project te lanceren, Souliers du coeur (schoenen van het hart). Op een website die nog in opbouw lijkt, kan je al lezen dat 'het initiatief ontstaan is uit de goesting van Mogi Bayat om belangrijke actoren uit het Belgische voetbal te verzamelen om zich ten dienste te stellen van alle personen die elke dag risico's nemen om anderen te helpen.''In het begin van de crisis had ik met enkele spelers gepraat en hadden we het erover dat de mensen heel negatief over het voetbal spraken, door de hele loondiscussie', legt Jean-François Lenvain uit. Hij is de oud-verantwoordelijke van de sociale cel van Anderlecht en staat nog dicht bij heel wat jonge spelers van paars-wit. 'Velen, zoals Massimo Bruno, zegden me dat het goed zou zijn als we een leuk project op poten konden zetten. Even later belde Mogi Bayat me en had hij het over zo'n project. Hij vroeg me of ik het wat wilde uitwerken.'De spelersmakelaar houdt zich, van zijn kant, bezig met netwerken voor het project. Wanneer de hashtag #Souliersducoeur gelanceerd wordt, tekenen de contacten van Mogi meteen present: Clément Tainmont, Danijel Milicevic, Adrien Trebel, Noë Dussenne en Jérémy Taravel proberen de aankondiging viraal te laten gaan. Zetten er ook hun schouders onder: Roberto Bisconti - medewerker van Bayat rond bepaalde dossiers, vooral bij de jongeren van Standard - en Karim Mejatti, de vertrouwenspersoon van Marouane Fellaini, die op hetzelfde moment als Bayat beschuldigd werd van witwaspraktijken in Operatie Propere Handen.'Alles is heel snel gegaan. Tussen het telefoontje van Mogi en de eerste actie op het terrein zat amper 48 uur', vertelt Lenvain. 'Hij heeft de stichting opgericht en heeft ook een WhatsAppgroep gecreëerd. Verder heeft hij gezorgd voor de steun van een vijftigtal persoonlijkheden uit het Belgische voetbal en heeft hij, in minder dan 24 uren, via een van zijn contacten een eerste lading met handschoenen, maskers en gel geleverd.' Lenvain houdt zich bezig met het contacteren van organisaties die in nood zitten en met de logistiek op het terrein.Mogi laat zich voor het eerst sinds lang terug fotograferen wanneer de Souliers du coeur verzamelen in het Grand Café in het station van Luik, een van de favoriete bars van Bruno Venanzi, die het project ondersteunt, net zoals Mehdi Bayat, Michel Louwagie en Roger Vanden Stock (via de Stichting Constant Vanden Stock).De makelaar hoopte een aantal grote namen van het Belgische voetbal rond zich te scharen voor een actie die werd geregistreerd door de camera's van RTL-TVI, maar het is uiteindelijk oud-tafeltennisser Jean-Michel Saive die de show steelt en de ook aanwezige Noë Dussenne, Nicolas Raskin en Maxime Busi naar de achtergrond verdringt. Een aantal spelers van Standard werden wel gevraagd, maar weigerden hun naam te linken aan de actie.Op sociale media wordt het project wél gesteund door enkele grote kanonnen. Dankzij de contacten van Fellaini zien we al snel Eden en Thorgan Hazard, Radja Nainggolan, Adnan Januzaj en Antonio Valencia een hartje maken met hun handen, waarmee ze hun verbondenheid met het project tonen. Mogi trekt zijn getrouwen over de streep: de makelaars Anthony Feuillade en Raphaël Cabaraux en hun poulains, en de trainers Hein Vanhaezebrouck, Felice Mazzu en Michel Preud'homme.Bij al die persoonlijkheden zijn er een aantal die er in het begin niet van op de hoogte zijn dat het project uitgaat van Mogi. Dat levert hier en daar wat tandengeknars op. Sommigen hebben wel de tegenwoordigheid van geest om eens te polsen in hun entourage en gaan op de rem staan als ze vernemen wie de protagonist in dit verhaal is.Maar het maakt niet uit: de communicatiestunt is geslaagd. Verschillende media berichten positief over het initiatief van de Souliers du coeur en vergeten dat door witwaspraktijken de staat geld misloopt dat nu van pas had kunnen komen in de gezondheidszorg. 'Die juridische zaken hebben niets te maken met ons project', nuanceert Jean-François Lenvain. 'Ik denk dat de mensen begrijpen dat dit een en ander overstijgt, gezien de omstandigheden.'Het is nu afwachten of tijdens de volgende mercato de terugkeer van Bayat compleet wordt. Want in de coulissen is de invloed van Mogi uiteraard niet afgenomen. In het document dat de Belgische voetbalbond onlangs publiceerde over de makelaars die zijn tussengekomen in de transfers van april 2019 tot maart 2020 'zoals gecommuniceerd door de clubs' is een hele pagina gewijd aan de deals van Mogi. Zo regelde hij in alle stilte de overgangen van Selim Amallah, Alessio Castro Montes, Moussa Djenepo, Denis Dragus, Noë Dussenne, Ianis Hagi en Anthony Limbombe. Afgelopen winter kwamen daar nog Renaud Emond en Thomas Didillon bij. Begint de carrousel rond Bayat de komende weken weer volop te draaien? Het hangt ervan af of de nummer één op de Belgische markt de raad van een van zijn compagnons opvolgt. Die zei toen Operatie Propere Handen losbrak: 'Wat voor Mogi alle problemen veroorzaakt heeft, is zijn grote mond.'Guillaume Gautier