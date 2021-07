RSC Anderlecht maakte donderdagavond de transfer van Benito Raman wereldkundig. Het Gentse woelwater komt terug uit Duitsland waar zijn carrière op een collectief drama eindigde. Hij won er zowel op als naast het veld aan maturiteit won en moet nu paars-wit aanvallend een stuk gevaarlijker maken.

Op de sociale media werd de komst van Benito Raman door veel voetbalfans met hoongelach ontvangen. Ze kunnen zich de pijlsnelle aanvaller niet inbeelden in het voetbal van Vincent Kompany en de reden voor de afhandelingssnelheid lijkt er vingerdik op te liggen. Raman werkt samen met Let's Play, het voormalige zaakwaarnemersbureau van Anderlecht-voorzitter Wouter Vandenhaute.De kwieke aanvaller kan een ongeleid projectiel zijn, maar heeft ook veel te bieden. De Gentenaar zal één van de snelste spelers in onze competitie zijn, geeft zich altijd voor de volle honderd procent, kan op quasi iedere aanvallende positie uit de voeten en denkt altijd voorwaarts. Hoe moet hij binnen de plannen van Vincent Kompany passen?Gebruik zijn snelheidBenito Ramans periode bij Fortuna Düsseldorf was op individueel niveau de beste uit zijn carrière. In de 2. Bundesliga scoorde hij tien doelpunten met drie assists en loodste hij zijn Die Rheinländer naar het hoogste niveau. Daar herhaalde hij dat trucje. De ploeg van Friedhelm Funkel speelde niet het sprankelend aanvallend voetbal dat Kompany beoogt, maar de Duitse trainer wist wel exact hoe hij zijn Stürmer moest uitspelen.Diens speeltijd werd gelijk verdeeld over de linker- of de rechterflank, en hij maakte ook minuten door het midden. De positie op zich maakt weinig uit. Raman hoeft niet per se aan de bal te komen, maar moet vooral lopen. Düsseldorf speelde in een 4-4-2- of 4-1-4-1-opstelling waar onze landgenoot als flankspeler voor de breedte moest zorgen.Zo vormde hij een driehoek met de flankverdediger en centrale middenvelder, die dankzij Raman meer ruimte krijgt. Wanneer de snelheidsduivel centraler gepositioneerd was, zocht hij constant manieren om zijn tegenstrever uit positie te lokken. Zo kon hij die verlaten ruimte gebruiken om zelf in diep te sprinten of een aan een ploeggenoot te laten. Raman begrijpt goed hoe en wanneer hij verticale en horizontale loopbewegingen moet afwisselen om in de rug van de verdediging de buitenspelval te ontlopen. Zijn snelheid én doorzettingsvermogen zijn duidelijk Ramans allergrootste wapens. Ook wanneer hij aan de bal is, gebruikt hij het om een tegenstrever in een snelheidsduel te verslaan. Anders beperkt hij zich tot simpel combinatiespel.Niet blindstaren op doelpuntenHet is exact dat wat Les Mauves vorig seizoen misten. Wanneer Nmecha uitzakte, was er zelden iemand die voor diepgang zorgde. Als Anderlecht dan toch in het aanvallende derde kwam, liep de Duitse spits vaak alleen voor doel. Francis Amuzu bezit ook wel die kwaliteit, maar het jeugdproduct heeft het moeilijk om consistentie te vinden in zijn spel.Het spel onder Vincent Kompany is naar een soort 4-2-2-2-formatie geëvolueerd waarin jeugdtalenten Ait El Hadj en Verschaeren het middenveld en de aanval verbinden. De flankverdedigers zorgen dan overlappend voor breedte. Raman zal daarin wellicht als tweede spits rondzwerven naast de nieuwe aanvaller die nog moet aankomen. Daarvoor aast Anderlecht nog steeds op de 19-jarige Fransman Evann Guessand van OGC Nice.Ook in defensief opzicht levert Raman een bijdrage. De combinatie van zijn fysieke kracht en gezonde agressiviteit zorgt ervoor dat verdedigers zelden de tijd krijgen om zomaar een pass naar keuze te versturen. Vorig seizoen hanteerde Kompany regelmatig een medium block en liet hij zijn ploeg wachten op pressing triggers alvorens druk te zetten. Met Raman, wiens enthousiasme de ploeg en de fans allicht op sleeptouw nemen, kan Vince The Prince zijn ploeg zelf het pressingsinitiatief laten nemen.Volgens Duitse media kostte onze landgenoot zo'n drie miljoen euro aan de Brusselaars. Gezien de financiële situatie van de club mogen we dus niet van een risicoloos gokje spreken. Raman zal zeer goed moeten presteren om van een succestransfer te spreken - als 26-jarige heeft hij weinig doorverkoopwaarde. We mogen ons voor die beoordeling echter niet blindstaren op doelpunten, want hij is nooit een échte goalscorer geweest en biedt veel meer wat men niet in een dergelijk oppervlakkig cijfer kan vertalen. Als RSCA hem de juiste keu aanbiedt, zal Raman wel voldoende ballen wegspelen.