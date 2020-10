De kinderdroom van Steven Defour is in vervulling gegaan. Op zijn 32ste tekende de ex-Rode Duivel een prestatiegericht contract bij KV Mechelen, maar is daar wel plaats voor hem?

'Mijn vader vroeg het me op zijn sterfbed', liet Steven Defour weten nadat hij een contract tot het einde van dit seizoen tekende bij KV Mechelen. Het is voor de 52-voudige international de terugkeer naar de club waar het voor hem allemaal begon, want Defour speelde al voor de jeugd van Malinwa vooraleer hij op 15-jarige leeftijd naar KRC Genk trok en later nog via Standard, Porto, Anderlecht, Burnley en Antwerp een succesvolle carrière uitbouwde.Het kamp-Defour heeft wel heel wat water bij de wijn moeten doen. Een contract met een jaarsalaris met zes nullen, zoals het geval was bij Antwerp, was niet aan de orde. En ook sportief is het wel een stap terug, want meedoen voor de Europese prijzen ligt er niet meteen in voor KV Mechelen dit seizoen. Het is dan ook de emotionele kant en niet het financiële dat Defour uiteindelijk over de meet trok.Vast trio uiteen?Maar een niveautje lager of niet: kan Defour wel een basisplaats verover bij KV Mechelen, waar de kern voor het middenveld al erg uitgebreid is met Onur Kaya, Rob Schoofs, Joachim Van Damme, Jordi Vanlerberghe, Geoffry Hairemans en toptalent Aster Vranckx? Met Steven Defour erbij betekent dat zeven aan elkaar gewaagde kandidaten voor slechts drie plaatsen. Coach Wouter Vrancken kiest gewoonlijk voor een middenveld met de punt naar achteren. Dat betekent met Joachim Van Damme als stofzuiger voor de verdediging en voor hem vicekapitein Rob Schoofs en Aster Vranckx. Zij moeten zorgen voor de aanvoer naar de aanvallers, de taak van Schoofs (1 assist), of zelf in de zestien opduiken voor doelgevaar, de taak van Vranckx (3 doelpunten). Onur Kaya was tot vorig seizoen een onbetwiste titularis bij Malinwa. Hij opereerde echter meestal als rechtsbuiten, maar in het systeem van Vrancken wordt die positie anders ingevuld dan verwacht. Kaya diende namelijk vooral als ondersteuning voor het middenveld en als derde mannetje die aanvallers Igor De Camargo en Gustav Engvall moest bedienen. Maar Kaya zit ondertussen op de bank als supersub, dus daar heeft Defour momenteel weinig concurrentie van.Geoffry Hairemans leek aan het begin van dit seizoen de vervanger te worden van Kaya, maar bleek nog steeds te ontregelmatig te zijn. Ook de ex-speler van Antwerp belandde langzaamaan op de bank ten koste van Engvall die nu de rechtervleugel voor zijn rekening neemt. En dan schiet er enkel nog Jordi Vanlerberghe over. Hij is de eerste vervanger van Joachim Van Damme als controlerende middenvelder, maar werd de laatste tijd ook steeds meer gebruikt als centrale verdediger naast Thibault Peyre als vervanger van Norwich-huurling Rocky Bushiri, die nog niet wist te overtuigen en met een serieuze vertrouwenscrisis kampt.Opties en kopzorgenWaar kan Steven Defour dan inpassen in dit geheel? Je zou namelijk denken dat er niet meteen veranderingen zouden komen aan het geoliede trio Van Damme-Schoofs-Vranckx, maar toch lijken er wel wat mogelijkheden voor Defour en Vrancken te liggen. Komt Defour in de plaats van supertalent Aster Vranckx? De 18-jarige stond al in iedere wedstrijd aan de aftrap (als hij fit was), maar kan misschien ook nu en dan eens rust gebruiken om niet opgebrand te raken. Steven Defour zal namelijk ook niet iedere wedstrijd van het lopende seizoen spelen, rekening houdend met zijn blessuregeschiedenis. Maar dat Defour hem helemaal uit de ploeg duwt, lijkt onwaarschijnlijk gezien de waarde van Vranckx voor de club.Defour zou eerder azen op een andere plaats en dan komt die van Rob Schoofs in beeld. Met de ex-Rode Duivel heeft Vrancken namelijk een andere pitbull op het veld die voor gevaar kan zorgen, maar ook als geen ander een slot op de deur kan zijn op het middenveld. Bovendien is Defour een echte leider die KV Mechelen door de moeilijke momenten in een wedstrijd kan leiden, iets wat nu gemist wordt in het team van Vrancken. Maar Schoofs is, ondanks zijn magere statistieken (1 assist in 8 matchen), wel aan een goed seizoen bezig, waar Vrancken zeer over te spreken is.De laatste optie is dan de plek van Van Damme Vorig seizoen was hij nog een van de sterkhouders van Malinwa, maar dit jaar lukt het hem niet om dat niveau aan te houden. Ook al speelt hij niet altijd in de basis, zal Defour handig uitkomen voor Vrancken, want de eerste vervanger van Van Damme, Vanlerberghe, zal steeds meer ingezet worden in de defensie. Met Defour heb je een sterk alternatief, als leider en stofzuiger voor de defensie. Vrancken heeft dus kopzorgen voor de komende wedstrijden om zijn spelersgroep en de nieuwe vedette tevreden te houden, maar door de komst van Defour heeft het ook weer heel wat opties bij om KV Mechelen uit deze dip te halen. Nu is het enkel nog hopen voor KV Mechelen dat Defour niet al te veel geblesseerd raakt.