Bijna twee jaar na zijn komst naar RSC Anderlecht is Peter Verbeke de nieuwe CEO van paars-wit. Hoe komt dat?

Wanneer hij sportief directeur van KAA Gent wordt in de herfst van 2018, wordt er gezegd van Peter Verbeke dat hij later de opvolger zal worden van Michel Louwagie, de CEO van de Buffalo's.

Wanneer hij sportief directeur van KAA Gent wordt in de herfst van 2018, wordt er gezegd van Peter Verbeke dat hij later de opvolger zal worden van Michel Louwagie, de CEO van de Buffalo's.Drie jaar later is Peter Verbeke CEO, maar niet in de Ghelamco Arena. Daar zit Louwagie nog altijd op zijn stoel. Het is in Neerpede, op vijftig kilometer van Gent, dat Verbeke erin geslaagd is om op te klimmen in de hiërarchie. In minder dan twee jaar tijd is hij erin geslaagd om een van de centrale figuren van het nieuwe Anderlecht te worden. Een van de weinige figuren die zich ook een plaats onder de zon wist te verwerven naast de imposante en alle aandacht naar zich toezuigende Vincent Kompany.Wanneer Wouter Vandenhaute begin 2020 extern raadgever wordt van Anderlecht, stelt hij al snel de gebreken bij een club in opbouw vast. 'Het beleid van Roger Vanden Stock, Philippe Collin en Herman Van Holsbeeck was destijds zeker niet slecht, maar ze hebben niet vernieuwd', legt Vandenhaute uit in Le Soir. Mensen met een modernere aanpak die bij de club de revue passeren, hebben allemaal dezelfde indruk van een club die ietwat vastgeroest zit in het verleden. Noch Luc Devroe, noch Michael Verschueren slagen erin om Anderlecht een nieuw tijdperk in te trekken.Terwijl Marc Coucke probeert om Luciano D'Onofrio aan boord te halen, schuift Wouter Vandenhaute de naam van Peter Verbeke naar voren. Hij is gecharmeerd door de heldere visie en de gestructureerde aanpak van de jonge sportief directeur. Verbeke wordt al snel Head of Sports en wordt ermee belast om de vernieuwing van RSCA in goede banen te leiden. Dat is niet echt een verrassing voor diegenen die hem echt kennen. Voor hen is zijn komst naar Anderlecht geen toeval, maar maakt het onderdeel uit van een plan. Er wordt gezegd dat de ambitieuze Verbeke al een hele tijd met paars-wit in zijn hoofd zat, al lang vóór hij in de hoofdstad aan de slag ging. De nieuwe, sterke man van het sportieve departement is vervolgens actief op verschillende fronten. Hij wil de ploeg sterker maken, zowel op als naast het veld. Daarvoor spreekt hij zijn netwerk aan en ontwikkelt hij een plan.Door zijn ervaringen bij Club Brugge en KAA Gent weet hij wat de gangbare lonen zijn bij de grootste clubs van het land. Daarom trekt Verbeke grote ogen wanneer hij de salarispolitiek van Anderlecht ziet. De loonmassa bedraagt er 58 miljoen euro, oftewel 112 procent van de omzet van de Brusselse club. Het gaat van een koninklijk salaris voor Adrien Trebel, een onbezonnen ingeving van Marc Coucke, tot surrealistische voorstellen aan bepaalde jonge spelers van Neerpede om hen te allen prijze te behouden. Verbeke maakt meteen komaf met de waanzinnige bedragen. Er komt een theoretisch plafond van vijf miljoen euro om een speler naar de hoofdstad te halen. Om de ploeg te versterken spreekt Verbeke vervolgens zijn contacten aan. Sinds zijn debuut bij de scoutingcel van Club Brugge is zijn adresboekje behoorlijk gevuld. Wanneer Vincent Kompany en Frank Vercauteren hun staf willen versterken, komt Verbeke bijvoorbeeld met de naam van huidig Charleroitrainer Edward Still, die hij nog kent van zijn periode in Brugge. Zo komt ook Dries Belaen over van de West-Vlaamse club om zich bij de paars-witte scoutingcel te voegen. Belaen belichaamt de modernisering van een departement waar lang geen rekening mee werd gehouden op Neerpede. De rekrutering wordt nu steeds meer gedaan via videoscouting en aan de hand van data. Dat zijn aspecten waar Verbeke heel erg in gelooft, hoewel hij er zelf niet helemaal in thuis is. Daardoor hecht hij veel belang aan het zich omringen met scouts die de materie beheersen. Nog maar eens is het de keuze voor competente mensen rondom hem die het verschil maakt. Het is een methode die aanslaat, met transfers die grotendeels geslaagd zijn: in de basiself van de laatste weken van Vincent Kompany staan acht spelers die bij de club gekomen zijn sinds Verbeke er het sportieve beleid uitstippelt.'De werkwijze die Peter het voorbije anderhalf jaar binnenbracht in het sportieve departement van de club, wordt doorgetrokken binnen heel RSC Anderlecht', staat er in het persbericht van paars-wit. De visie van Peter Verbeke overstijgt het louter sportieve. De sterke man van Sporting ligt aan de basis van tal van projecten, net zoals hij die al op zijn 25e uitdacht. Toen was hij het brein achter Hindu Nights, dat in het midden van de jaren 2000 een hit werd in het Gentse uitgaansleven. Zijn globale visie wordt nu beloond met een functie die beantwoordt aan zijn ambities. Een functie die gelijkenissen vertoont met die van Vincent Mannaert bij Club Brugge, met wie Verbeke overigens niet vergeleken wil worden. Dat alles in de context van een club die een gigantische kapitaalsinjectie krijgt, die mogelijk gemaakt wordt door de versoepeling op het vlak van financiële fair play ten gevolge van de coronacrisis.Dat betekent echter niet dat er zotte uitgaven gedaan zullen worden. Dat is niet voorzien in het script, en Peter Verbeke heeft niet de gewoonte om daarvan af te wijken.