Sinds zijn komst naar Antwerp hebben we de oude Nainggolan nog niet gezien. Ligt dat aan zijn vorm of heeft coach Brian Priske hem omgevormd tot een ander type speler?

Er bestaat een hardnekkig misverstand over Radja Nainggolan (33), dat nog versterkt wordt als je zijn hoogtepunten in Italië en bij de Rode Duivels bekijkt. Zijn handelsmerk is namelijk een tackel waarbij hij de bal blokkeert tussen de hiel en de dij om het leer zo in het spel te houden en meteen na de recuperatie de tegenaanval op te zetten. Maar de coaches die zijn beste jaren in Italië meemaakten, hadden het wel begrepen: hoewel de Rode Duivel bekend staat om zijn tackel, is hij op zijn best als hij dicht tegen het vijandige strafschopgebied kan opereren. Want de Ninja denkt vooral richting het doel van de tegenstander. Daarom posteerden Rudi Garcia en Luciano Spalletti hem op een plaats waar hij meer de interactie kon opzoeken met Edin Dzeko dan met Daniele De Rossi. Toen de charismatische Antwerpenaar terugkeerde naar zijn geboortegrond, had Brian Priske geen andere keuze dan hem in het hart van het spel op te stellen. De oud-coach van Midtjylland zou ongetwijfeld een boontje gehad hebben voor de Ninja van weleer, maar de huidige Nainggolan voldoet nog niet aan de vereisten van de Noorse trainer, die houdt van gedisciplineerde middenvelders die niet op een inspanning kijken. Aangezien discipline nooit echt in het woordenboek van Radja gestaan heeft en de jaren vat hebben gekregen op zijn loopvermogen, moet hij omringd worden door beweging, energie en tucht. In eerste instantie probeerde Priske het met Koji Miyoshi op de nummer 10, maar uiteindelijk verwees hij de Japanner naar de flank om het centrum te kunnen dichtmetselen, met naast Nainggolan Birger Verstraete en de onvermoeibare Pieter Gerkens om de driehoek compleet te maken. Omgeven door marathonlopers is de Ninja vandaag de tegenpool van de speler die hij vroeger was. Hij is nu vaker de boog dan de pijl, het stuur dan de versnellingspook. Het uitzonderlijke spelvolume dat hem in staat stelde om de Serie A te domineren, is nog slechts een verre herinnering. Nainggolan moet een speler worden die de bal het werk laat doen, nadat hij zo lang een speler is geweest die zelf het werk deed. Tot nu toe is zijn ervaring nog niet echt een troef. Antwerp pakt wel punten, maar heeft moeite om zijn ritme op te leggen in wedstrijden, vooral omdat het middenveld niet geschikt is om tempolessen te geven. In de tegenaanval, die altijd een van de handelsmerken van het voetbal van Priske is geweest, zijn de benen van de Ninja haast een obstakel. En zelfs zijn afstandsschoten, die ook zijn legende gevoed hebben, missen frisheid. Is Nainggolan, in het Italië van de jaren 2010 nog een futuristische voetballer, een speler van het verleden geworden?