In een indrukwekkend seizoen van KV Mechelen steekt één speler er toch een beetje bovenuit: Rob Schoofs. Maar hoe bepaalt hij het spel van Malinwa?

Geen ploeg dribbelt minder vaak dan KV Mechelen en toch zijn er weinig ploegen die meer dan de Kakkers het spel maken. Dat is de paradox van de mannen van Wouter Vrancken. Ze hebben bijna geen individuen die een match kunnen doen kantelen, maar ze organiseren zich op een bewust chaotische manier zodat ze die zwakte kunnen omzetten in een sterkte: kansen creëren door een collectieve beweging. De dirigent die voor het bestrijken van de ruimtes moet zorgen heet Rob Schoofs. Hij diende als katapult bij de bliksemsnelle omschakelingen van STVV onder Yannick Ferrera, strooide vervolgens met crosspasses bij de Buffalo's van Hein Vanhaezebrouck en neemt momenteel de ruimte in tussen de beweeglijke linies van Malinwa. Met de bal aan zijn linkervoet straalt hij rust uit en is hij het betrouwbare anker van het geel-rode schip. Maar de middenvelder blinkt evengoed uit door zijn kunde om goed te lezen waar er door de onophoudelijke beweging van de aanvallers mogelijkheden voor hem liggen. Hij weet op het juiste moment te infiltreren, waardoor hij vorig seizoen zes keer de netten liet trillen. Hoewel hij dit seizoen nog niet de weg naar het doel vond, blijft hij een constante dreiging. Maar het is toch wanneer hij de bal heeft dat Captain Rob de mooiste Mechelse wedstrijden dirigeert. In de choreografie van Vrancken kan hij op zijn positie van linker centrale middenvelder de bal tussen de linies aannemen, om zich heen kijken en uit een veelheid van mogelijkheden kiezen. Links van hem zoekt Nikola Storm de diepte om een haarfijne pass tussen de centrale verdediger en de rechtsachter te kunnen ontvangen. Aan de andere kant profiteert Sandy Walsh van de positie van Kerim Mrabti, die als rechtsbuiten vaak naar binnen snijdt, om langs de lijn te lopen en een aanspeelpunt te vormen voor de crosspassen die van de linkervoet van Schoofs vertrekken. De rechtsback van KV heeft al twee goals en drie assists op zijn conto, dat is bijna zoveel als het ganse vorige seizoen (drie goals en vier assists). En allemaal omdat hij een favoriet doelwit is van de linksvoetige maestro van Malinwa. Alsof dat arsenaal aan kwaliteiten nog niet voldoende is, beschikt Schoofs ook over veel energie, zeker wanneer er bij balverlies pressing moet worden gevoerd. Die Gegenpressing is een belangrijk onderdeel van het Mechelse spel en wordt vaak geactiveerd door Schoofs, die zich dicht bij de bal bevindt. Kortom, Rob Schoofs geeft Achter De Kazerne de toon aan. Na de fanfare uiteraard.