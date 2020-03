Zaterdagavond is het weer het stadsderby Club Brugge tegen Cercle Brugge, voorlopig nog altijd in het Jan Breydelstadion. De Brugse profvoetbalclubs willen allebei zo snel mogelijk een nieuw stadion betrekken, om economisch en sportief te kunnen groeien, maar zover is het nog niet.

Twee dagen na de zege tegen Charleroi worden we er in het Belfius Basecamp door de persverantwoordelijke op gewezen: dit is tot nu toe een historisch seizoen. Club slaagde erin Europees te overwinteren, staat in de competitie aan de leiding met negen punten voorsprong op de naaste achtervolger en speelt de bekerfinale. Toch is de perceptie van de media momenteel negatief: de spitsen scoren niet meer, het voetbal is niet goed, de ploeg is uit vorm en de fans blijven op hun honger zitten. Het kan verkeren.

Clinton Mata: 'Wij zijn geen machines.' Eder Balanta: 'Wij zijn ook maar mensen.' Vermoeidheid eist in dit tot nu toe unieke maar ook slopende seizoen zijn tol. Club zal het in terugwedstrijd van de 1/16 finales van de Europa League in Manchester United behalve zonder de geschorste Eder Balanta ook zonder de geblesseerden Ruud Vormer, Krepin Diatta en Emmanuel Dennis moeten doen. In en rond Cercle daarentegen heerst er op hetzelfde moment een buitengewoon positieve sfeer. Na drie opeenvolgende overwinningen staat het zowaar niet meer op de laatste plaats. In Moeskroen vulde het met zo'n tweeduizend supporters het volledige uitvak én drie thuisvakken. Voorzitter Vincent Goemaere begaf er zich na afloop van de wedstrijd met een T-shirt met 'Never Give up'-opdruk middenin het feestgewoel. Het gebeurde nadat Cercle in de media al begraven was. In de Pro League stond het in de tabel van de verdeling van de mediarechten voor volgend seizoen zelfs al niet meer bij de eersteklassers gerangschikt. Het enthousiasme en de bekrachtigende communicatie van de coach spelen een belangrijke rol in de heropleving van Cercle. Hetzelfde geldt voor het enthousiasme en de bekrachtigende communicatie van de nieuwe voorzitter, die via sociale media tegengewicht biedt aan de stroom van negatieve percepties en meningen over Cercle. Dat doet hij vooral via de besloten Facebookgroep 'Cercle Brugge Fans', die intussen zo'n 3500 leden telt. Hij doet het om supporters te informeren over wat er binnen de vereniging precies gebeurt, om hen het juiste perspectief te bieden en hen betrokken te houden. Aan de basis van de heropleving van Cercle ligt het vernieuwde engagement van AS Monaco. Oleg Petrov, de nieuwe CEO, sprak dat voor het eerst uit op de perspresentatie van Bernd Storck, de nieuwe coach, in oktober: in geval van degradatie naar 1B wil de Franse topclub Cercle zo snel mogelijk weer naar 1A brengen. Het is ook de boodschap die de nieuwe voorzitter brengt: AS Monaco zal blijven investeren om Cercle zo snel mogelijk zelfbedruipend te maken. Daartoe zal wel het project hervormd en de structuur aangepast worden. De bedoeling is dat de familievereniging Cercle weer zelf meer identiteit, mandaat en knowhow krijgt, en niet meer louter vanuit het statige Monaco wordt aangestuurd. In april zal er een nieuwe sportief directeur worden aangesteld, iemand die ook heel vertrouwd is met de Belgische markt. Momenteel worden er daarvoor gesprekken gevoerd met kandidaten. En er komt ook een scoutingcel, met een data-analist en enkele livescouts. Voortaan zullen er ook meer spelers het project binnenkomen via Cercle. En AS Monaco zal zijn jonge talenten opleiden met de mindset dat Cercle een belangrijke stap in hun carrièreplan is en dat ze er moeten slagen om de volgende stap te kunnen zetten. Eind deze maand zal er ook een commercieel directeur in dienst worden genomen. Hij moet Cercle mee afhelpen van de perceptie van oubolligheid en mee werk maken van een aantrekkelijker, jonger, dynamischer, eigentijds Cercle. Behalve in het klassement zet de heropleving Cercle ook in het stadiondossier in een sterkere positie. Want 2019 was dramatisch: in de reguliere competitie won het maar drie wedstrijden, het was de slechtste in play-off 2 en in de beker van België werd het op eigen veld uitgeschakeld door de bescheiden amateurclub RUS Rebecquoise. Niet voor het eerst werden er toen heel grote vraagtekens gezet achter de leefbaarheid van Cercle als profclub. Het was ook het jaar waarin het stadiondossier een onverwachte wending nam. Eerst kreeg Cercle signalen dat het Jan Breydelstadion toch niet omgebouwd zou worden tot een kleiner multifunctioneel stedelijk sportstadion dat het zou kunnen huren, zoals het vorige stadsbestuur dat in 2015 besliste. Het zou worden gesloopt, omdat er te veel kosten aan zouden zijn. Vervolgens wou Club per se dat de samenwerkingsovereenkomst voor het gebruik van het Jan Breydelstadion niet meer voor zes jaar vernieuwd zou worden, zoals dat gebruikelijk was, maar slechts voor drie jaar. Het gebeurde in een context waarin Club zelf al jaren geblokkeerd zit langs de Blankenbergse Steenweg, de site waar het een eigen stadion wil bouwen. De stad probeert er al lang 146 hectare landbouwgrond om te zetten in recreatie-, woon- en industriegebied. Maar begin 2018 trokken 'projectontwikkelaars, grondeigenaars en milieuverenigingen' naar de Raad van State om zich te verzetten tegen dat plan. De Raad van State deed nog altijd geen uitspraak. Maar zelfs al zou die binnenkort vallen én positief zijn, dan nog moeten de gronden onteigend worden en moeten er vergunningen verworven worden. Dat zou dus weer voor bezwaren en voor vertraging kunnen zorgen. Cercle lanceerde daarop het idee om een nieuw stadion op zijn maat te voorzien dicht bij het stadscentrum. Het deed daarvoor ook een concreet voorstel: een stadion voor 12.000 toeschouwers aan het Kanaaleiland aan de Katelijnepoort. Voor zijn jeugdopleiding stelde het het sportcomplex De Gulden Kamer in Sint-Kruis voor. Maar burgemeester Dirk De fauw vond dat moeilijk realiseerbaar en was meer gewonnen voor de bouw van twee stadions op de Jan Breydelsite: een groot van 40.000 toeschouwers voor Club en een klein van 5000 toeschouwers voor Cercle. Daar had Cercle dan weer veel bedenkingen bij. Omdat het zich in de schaduw van het grote Clubstadion weer niet zou kunnen profileren, omdat zó 'n klein eigen stadion onvoldoende kansen zou bieden op economische groei én omdat het vreest dat twéé stadions in een bebouwde kom voor te veel overlast zouden zorgen. Wat volgde, is bekend: op donderdagavond 9 januari om half elf liet de burgemeester Cercle telefonisch weten dat de kogel door de kerk was en dat 's anderendaags om 14 uur op een persconferentie in het stadhuis de beslissing toegelicht zou worden: Club zal bouwen op de Jan Breydelsite en Cercle moet naar de Blankenbergse Steenweg verhuizen. Bij Cercle vielen ze van hun stoel: het probleem van Club was opgelost door het, zonder overleg, in de schoenen van Cercle te schuiven. Groen-zwart bleef 's anderendaags weg van de persconferentie omdat het niet wist wat het daar zou moeten vertellen, omdat het van niets wist én omdat het zich geschoffeerd voelde. Op het stadhuis vielen die namiddag de voorzitter van Club en de burgemeester van Brugge elkaar voor de camera's in een hoerasfeer in de armen. De boodschap was niet mis te begrijpen: tegen ten laatste 2024, het jaar van de volgende gemeenteraadsverkiezingen overigens, staat er op de Jan Breydelsite voor Club een stadion met een capaciteit van 40.000 toeschouwers. Voor Clubvoorzitter Bart Verhaeghe is 2024 de deadline om een nieuw stadion te betrekken, omdat tegen dan de UEFA hogere eisen zal stellen aan stadions voor Europees voetbal en het huidige Jan Breydelstadion daar niet meer aan zal voldoen. Blijkbaar gaf hij de hoop op dat er tegen dan gebouwd zal kunnen worden langs de Blankenbergse Steenweg. De Jan Breydelsite, recreatiezone, is eigendom van de stad, die Club de gronden in erfpacht zal geven. Er zal dus niet meer onteigend moeten worden. Maar er is wel nog altijd een omgevingsvergunning nodig, wat impliceert: een milieuvergunning en een bouwvergunning. Maar daarvoor verwachten de voorzitter en de burgemeester geen problemen. Het nieuwe stadion, zeggen ze, zal harmonisch in de omgeving ingebed worden, in een park met parkeerplaatsen waarvan omwonenden gebruik zullen kunnen maken. Voor wedstrijddagen zullen er aan de stadsrand, buiten de bebouwde kom, extra parkeerplaatsen gecreëerd worden en zullen er van daar shuttlebussen naar het stadion ingelegd worden. Maar wat met Cercle? Het kreeg van de stad alleen de mondelinge toewijzing van een stuk landbouwgrond waarvan Club met plezier afstand deed omdat het niet gelooft dat het daar met alle weerstanden die er heersen tegen 2024 een stadion kan bouwen. De vraag is niet alleen: kan Cercle daar een stadion bouwen tegen dat het huidige Jan Breydelstadion afgebroken wordt om er plaats te maken voor parkeerplaatsen voor het nieuwe stadion van Club? De vraag is vooral: wie zal dat betalen? ( zie kader) Burgemeester en betrokken schepenen beloofden intussen wel dat ze zullen helpen om voor Cercle een oplossing te vinden. Maar dat betekent vooral dat er op dit moment geen oplossing is. Ondertussen zien ze bij Cercle onaangekondigd mensen op hun oefenvelden verschijnen die al voorbereidingen aan het treffen zijn voor de bouw van het nieuwe stadion van Club. Bart Verhaeghe wil nog voor de zomer de aanvraag voor de omgevingsvergunning indienen om begin 2021 al te kunnen beginnen met de grondwerken. Zijn doel is om al in het seizoen 2022/23 in het nieuwe stadion te spelen. Want Club, zo drukt hij het graag uit, moet dringend 'een tandje bijsteken' om op Europees niveau nog te kunnen blijven meedoen. Met het nieuwe stadion schat hij op wedstrijddagen de inkomsten te kunnen verdubbelen. Maar niet elke buurtbewoner van de Jan Breydelsite wil dat zijn huis in de schaduw gezet wordt door een mastodont van een voetbalstadion. Naar verluidt overwegen er niet weinig een klacht tegen de bouw ervan in te dienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen en dat zouden heus niet alleen Cerclesupporters zijn. Niet toevallig is er deze week in het logegebouw van het Jan Breydelstadion al een overleg met de buurtbewoners. Dat Club nog 'een tandje moet bijsteken', blijkt op donderdag in Manchester. Het speelde dit seizoen in de Champions League al uitstekende wedstrijden, onder meer in Bernabéu en in het Parc des Princes, maar in het Theatre of Dreams lijdt de verzwakte leider van de Jupiler Pro League. Zeker wanneer Simon Deli er na 22 minuten uitgesloten wordt en Club er met een man minder niet meer in slaagt om onder de druk uit te komen en gevaarlijk te zijn, zoals het dat daarvoor via David Okerere en Mats Rits wel nog kon. Hoon is hun deel, na de nederlaag met forfaitscore. maar Philippe Clement & co krijg je niet depressief. Twee en een halve dag later gaat Club voor het eerst sinds 2014 winnen in Genk. En zes uur later wint Cercle van Gent, waardoor het zelf naar de veertiende plaats springt, over KV Oostende, en waardoor Club nog drie punten meer uitloopt op zijn naaste achtervolger. Ook die van Cercle bluv'n goan. Zaterdagavond staan Club en Cercle tegenover elkaar in het Brugse stadsderby, noodgedwongen nog altijd in het Jan Breydelstadion.