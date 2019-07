De overname van Zinho Vanheusden van Inter Milaan tast de grenzen van de Financial Fair Play af.

AC Milan werd uitgesloten van deelname aan de volgende Europa League omdat de club inbreuken had gepleegd op de Financial Fair Play, iets wat onze landgenoot Yves Leterme, notoir supporter van Standard, mee probeert te organiseren en af te dwingen.

Ook de andere Milanese club, Inter, heeft financiële zorgen, die ertoe leiden dat Romelu Lukaku niet kan worden weggekocht bij Manchester United. De club heeft, om binnen de lijnen van de Financial Fair Play te blijven, gewoon niet het recht om de som uit te geven die de Engelsen vragen. Lukaku zou wel uitgeleend kunnen worden aan Inter en het contract dat beide clubs afsluiten zou dan een clausule kunnen bevatten die bepaalt dat de Italianen hem later verplicht aankopen. Een manier om de Financial Fair Play te omzeilen.

Ook de weg van Lukaku naar Inter ligt vol financiële obstakels. © reuters

De transfer van Zinho Vanheusden naar Standard bevindt zich een beetje in datzelfde troebele vaarwater. De Luikenaars betalen 12,6 miljoen euro aan de Milanezen (in feite 18 miljoen, maar Standard bezit nog 30 procent op Vanheusden). Zodoende zal de duurste speler in de geschiedenis van de Belgische competitie in Sclessin blijven voetballen. Het is voorzien dat Inter de speler over twee jaar terugkoopt voor 18 miljoen.

Win-win-winsituatie

De Italianen gaan ervan uit dat ze tegen dan geen financiële problemen meer zullen hebben. Het Luikse bestuur spreekt van een win-win-winsituatie, met drie partijen die er voordeel bij hebben. En als een andere club, vooraleer die twee jaar verstreken zijn, Vanheusden voor een nog hoger bedrag koopt, dan vloeit een percentage daarvan terug naar Inter.

Vele weken van onderhandelen zijn aan deze constructie voorafgegaan. De UEFA en haar departement van Financial Fair Play vissen op die manier achter het net - een oude gewoonte voor hen. Zo'n transfer met een clausule waardoor de speler terugkeert, is een van de manieren om het reglement te omzeilen.

