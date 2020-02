De twintigjarige Nigeriaanse spits van KV Kortrijk is een openbaring van de wintermercato.

Bij zijn competitiedebuut tegen Club Brugge op 26 januari in het Guldensporenstadion viel hij bij de rust in (voor zijn landgenoot Imoh Ezekiel) en nauwelijks twee minuten later wist iedereen al wie hij was. Terem Moffi begon toen van tegen de zijlijn op de eigen helft aan een indrukwekkende raid: in een duel op snelheid en kracht liet hij eerst Simon Deli achter zich en vloerde vervolgens Simon Mignolet met een schuiver van zijn linker in de verste hoek. Waarna de amper twintigjarige Nigeriaan van 1 meter 88 zijn doelpunt, de gelijkmaker, passend vierde met een gestrekte salto. Het leverde zijn nieuwe club een punt op tegen de leider (2-2). Sindsdien won KV Kortrijk van Standard (3-1) en op het veld van Waasland-Beveren (1-2) en op dat van KV Oostende (0-3) en dreef het in de halve finale van de beker Antwerp tot het uiterste (1-1, 0-1). Moffi bevestigde telkens wat hij bij zijn debuut in de Jupiler Pro League liet zien, onder meer met een doelpunt en een staande ovatie tegen Standard en een doelpunt in Oostende: hij is snel en sterk, ondernemend en doelgericht. Met hem voorin is KVK beter geworden. De supporters riepen hem intussen uit tot 'Kerel van de Maand'. Analisten vragen zich af: hoe komt zo'n spits uitgerekend in Kortrijk terecht?Terem Moffi komt van het Litouwse FC Riteriai. Zijn zaakwaarnemer, Emeka Obasi van het Britse makelaarsbureau Elite Project Group, bood hem eind november, na het einde van het seizoen in Litouwen, aan bij verscheidene clubs in verscheidene Europese landen met de boodschap dat hij beschikbaar was om indien nodig te komen testen. Een van die clubs was KV Kortrijk. Hoofd scouting Joachim Vercaigne (ex-Club Brugge) speelde de naam door naar de scouts Claude Verspaille, Ivica Jarakovic, Gil Vandenbrouck en Grégory Houzé. Die bekeken zowat alle wedstrijden van de Nigeriaan in de Litouwse competitie en hun advies was unaniem positief: een jonge speler met goeie basiscapaciteiten die alleen maar nog beter kan worden. Telefonisch contact met zijn makelaar in Engeland leerde KVK evenwel dat Moffi op dat moment al aan het testen was bij Excel Mouscron. De optie om hem daar te gaan bekijken, moest worden afgevoerd, omdat de trainingen niet toegankelijk bleken te zijn. Maar rondvraag leerde de scouting dat Moffi ook daar een goeie indruk liet.De speler zelf dacht na een week meetrainen en een gesprek met coach Bernd Hollerbach dat hij in Moeskroen een contract zou krijgen, maar dat kreeg hij uiteindelijk niet. Waarna KV Kortrijk hem inderhaast uitnodigde en hem tijdens de eindejaarsperiode in een kamer in het Parkhotel onderbracht. Hoofd scouting Joachim Vercaigne stelde hem voor om op kerstavond bij hem thuis te komen eten, maar daar ging Moffi niet op in: hij zou een verse handgemaakte pizza van Domino's halen.Op tweede kerstdag woonde hij de thuiswedstrijd tegen Cercle Brugge bij. Tijd om te testen was er niet meer, want daarna begon de winterbreak. Maar na onderhandelingen met alle betrokken partijen aarzelde KVK niet: het nam Moffi over van FC Riteriai, waar hij nog één jaar onder contract lag, voor 150.000 euro en 15 procent op de doorverkoopwaarde; en liet hem een contract van drie en een half jaar tekenen. Ook omdat hijzelf absoluut naar de Belgische competitie wou komen en tijdens de gesprekken een slimme en zelfbewuste jongen bleek te zijn die overliep van de ambitie, de goesting en de werkkracht om te slagen. Over mogelijke aanpassingsmoeilijkheden, onder meer door het niveauverschil tussen de Litouwse en de Belgische competitie, wou hij niets horen: I'm born ready, zei hij.Dat is dus meteen gebleken. Zijn prestaties wekten zelfs al belangstelling van grotere clubs, valt in het Guldensporenstadion te vernemen. KVK-coach Yves Vanderhaeghe liet zich al ontvallen dat hij Moffi beter niet te veel meer zou opstellen, wil hij ook volgend seizoen nog over hem kunnen beschikken.