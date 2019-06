Bij de duurste transfer ooit tussen Belgische clubs waren Club Brugge, Genk en Standard en zelfs Egypte betrokken. Een reconstructie.

'Francky Dury deed me in het begin van het seizoen een belofte. Volgende zomer vertrek je naar een grotere club.' Woorden van Theo Bongonda in dit blad, een paar weken geleden. De analyse van de coach van Zulte Waregem bleek de juiste, want vorige week ging Bongonda voor een recordbedrag van 7 miljoen euro naar kampioen KRC Genk. Het is het grootste bedrag ooit dat tussen twee clubs in ons land werd betaald voor een speler. Het gevolg van een opbod waaraan de grootste clubs uit België deelnamen.

...