De focus van Hein Vanhaezebrouck gaat eerst naar een aantal mankementen voor hij dominant voetbal kan brengen.

Voor zijn 65e verjaardag op 1 januari sprak algemeen manager Michel Louwagie (na lange tijd van stilzwijgen) nog eens in Het Laatste Nieuws. Dat gebeurde kort nadat in een persbericht - ondertekend door voorzitter Ivan De Witte - werd bekendgemaakt dat de interne structuur wordt bijgestuurd 'om te blijven werken aan een toekomstgerichte en performante organisatie'. In het persbericht wordt geen melding gemaakt van de contractverlenging tot 2022 van Louwagie. Na 31 jaar dienst wordt hij sinds begin dit jaar wel wat ontlast door de nieuwe COO (Chief Operations Officer) Sébastien Ronse. Die draaide al geruime tijd mee, vooral als juridisch en administratief raadgever. Wouter Georges, nu nog secretaris-generaal van de Belgische zwembond, volgt voltijds vanaf 1 maart, wanneer hij de functie van administratief verantwoordelijke zal innemen.Het bewijs dat er na de turbulente periode eind vorig jaar (met de ontslagen van Jess Thorup, László Bölöni en Wim De Decker) een nieuwe wind gaat waaien bij de kampioen van 2015. Sinds de aanstelling van Hein Vanhaezebrouck wordt er ook weer korter op de bal gespeeld. Louwagie: 'Was Hein bij ons begonnen in de zomer, dan stonden we nu tweede. Ik zag al twintig trainers passeren, van allerlei pluimage. Je weegt af. Coach zijn, is een complexe job. De eerste trainer die bij ons spelers liet trainen als topsporters, was Michel Preud'homme in 2008. Ik vertelde aan Wim De Decker dat zijn coaching niet dynamisch genoeg was.' De 56-jarige Vanhaezebrouck gaat uit van duidelijkheid en wordt daarbij gedreven door een grote hang naar perfectionisme, hoewel hij ook oog heeft voor de mankementen. Vanhaezebrouck, goed voor 9 op 15 in de JPL, had voor zijn aanstelling een lang onderhoud met fysiektrainer Gino Caen, waarbij alles heel gedetailleerd onder de loep werd gelegd. Er waren immers een aantal zaken die hij had opgemerkt als analist bij de betaaltelevisiezenders.Het belang van de inworpZijn handelsmerk - dominant voetbal brengen - moest Vanhaezebrouck noodgedwongen even in het diepvriesvak stoppen, er waren eerst andere aandachtspunten. Zoals het installeren van wat meer defensieve stabiliteit, om geen karrenvracht aan onnodige tegendoelpunten te slikken. Compacter spelen, waarbij de linies korter bij elkaar moeten aansluiten, is in de visie van de coach pas mogelijk als de opbouw veel verzorgder verloopt. Vanhaezebrouck keerde terug naar de basis en werkte dagelijks op de inworp, want dat leidde de afgelopen maanden te vaak tot balverlies en tegengoals. Een ander aandachtspunt was de inzet van gps-tracking en het opstellen van individuele targets. Om het veeleisende pressingvoetbal een hele wedstrijd te kunnen volhouden, moesten die parameters naar omhoog. Vooral de high intensity runs vergden aandacht. Want digitale data zijn vandaag in de profsport noodzakelijk om de prestaties van de atleten te verhogen qua reactiesnelheid, tempo en looplijnen. Videoanalist Gertjan Demets zal meer individuele clips maken, als leermateriaal en directe confrontatie met de realiteit. Spelers moeten fitter en krachtiger worden, maar ook uit hun comfortzone worden gehaald om nog constanter en beter te presteren. Vanhaezebrouck werkt graag met strijderstypes, vandaar dat Alessio Castro Montes (23) - net zoals Thomas Foket eerder - momenteel op rechts veel vertrouwen krijgt. Er wordt gerekend op 'big man' (dixit Roman Jaremtsjoek) Hein om ook de Georgische draaischijf Giorgi Tsjakvetadze (21), bijna twee jaar op de sukkel met de knie, juist te prikkelen. Lukt hem dat, en slaagt hij erin om de efficiëntie van Osman Bukari (22) en de teruggevallen Anderson Niangbo (21) te verhogen, dan wacht er KAA Gent misschien nog een mooie lente na een bijzonder donker sportief najaar.