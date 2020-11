'Covid-19 kan letterlijk de adem afsnijden. Maar zo lang de jonge voetballers mogen blijven voetballen, trainen en plezier maken, kan dit virus ons ook net ademruimte geven', denkt Joost Mignolet van Adelanto.

Leuk om te horen dat het normbesef wel teruggekeerd lijkt te zijn. 'Zolang onze kinderen hun favoriete hobby maar kunnen blijven uitoefenen en hun vrienden kunnen blijven ontmoeten.' Bij voorkeur dan wel binnen een zo kwalitatief mogelijke opleiding.

Vandaag hopen we met ons allen dat de stijgende coronacijfers ons het voetbal niet zullen afnemen. Enkele maanden geleden was de wedstrijd van het komende of van het afgelopen weekend nog belangrijk. En nu komen we - misschien zelfs wel gelukkig - weer tot waar het in jeugdvoetbal echt om draait: fun, vrienden en ontwikkeling.

De huidige Covid 19-maatregelen zijn niet alleen maar kommer en kwel voor de voetbalwereld. Wij denken dan even aan de vele jeugdvoetballers die wel mogen trainen maar geen externe competitiewedstrijden mogen spelen. Velen denken nu: huh? Maar het is logischer dan je denkt.

Kinderen voetballen in eerste (en belangrijkste) instantie als ontspanning, omdat ze het leuk vinden en het met hun vrienden kunnen doen. Wedstrijden tegen andere teams zijn een bijkomend en aangeleerd automatisch proces. Dat is evenwel door de jaren heen belangrijker geworden dan de basis van jeugdopleiding, namelijk plezier maken met vrienden door een gezelschapsspel te spelen op het pleintje. De wedstrijden die ons uitdagen en zelfs adrenaline geven, zijn evenzeer deze tegen onze beste vriend als tegen iemand van 75 kilometer verderop.

Hoe velen zich dankzij een virus weer realiseren wat de essentie van jeugdvoetbal is.

De huidige Covid 19-maatregelen bieden de jeugdopleiding ook de kans om weer te focussen op wat echt belangrijk is: trainen om echt iedere speler van je groep op te leiden en beter te maken als mens en als voetballer.

Door het wegvallen van de competitiewedstrijd is er bij veel jeugdspelers ook opluchting. De stress van wel of niet geselecteerd worden valt weg. De stress van wel of niet starten, van wel of niet op tijd komen, van wel of niet vroeg opstaan.

Wat ook wegvalt, is de mogelijke negatieve druk die sommige spelers ervaarden door bijvoorbeeld ouders of andere familieleden die naar wedstrijden komen kijken. Ook hier kunnen we een voordeel uithalen voor de ontwikkeling van de jonge voetballers. De training is er nu één zonder de tijdsdruk van een volgende toets (de wedstrijd), één waar het gaat om beter worden, ontwikkelen, plezier beleven met vrienden.

© Adelanto

Jeugdopleidingen moeten profiteren van de huidige situatie om het ontwikkelingsproces en het leerproces van hun spelers te optimaliseren. De faalruimte (en mogelijke teleurstellingen en stress) van de wedstrijd die vrij is gekomen, moeten ze benutten om met de jonge voetballers intensiever aan hun ontwikkeling te werken. Doelstellingen in resultaten moeten ze verleggen naar progressie en niet meer naar de uitkomst van de competitiewedstrijd.

Het proces is: van punt a (wat de speler of groep nu kan) naar punt q ( r, s, t, u, v, w, x of z) gaan. Binnen het proces kunnen we zowel persoonlijke doelstellingen als groepsdoelstellingen definiëren. Elke uitkomst die we bekomen, is en blijft vooruitgang. Zitten we na enige tijd nog steeds bij punt a, dan krijgen we de tijd om ons nu precies te beoordelen: wat lukt er niet, wat kunnen we anders doen in ons proces?

We hebben binnen de huidige maatregelen zowaar de ontwikkeling terug in eigen hand. We kunnen meer of minder tijd steken in wat belangrijker of minder belangrijk is in dat proces. We kunnen spelers weer de vrijheid geven dat ontwikkeling en plezier met vrienden weer hand in hand kunnen gaan.

Hiermee zeggen we niet dat wedstrijden onbelangrijk zijn in het ontwikkelingsproces van jeugdvoetballers, maar ze mogen ook niet belangrijker gemaakt worden dan ze zijn. Op latere leeftijd, na de eerste puberjaren, moeten ze meer en meer wat ze hebben geleerd in de ontwikkeling leren toepassen onder de druk van de wedstrijd. Alles daarvόόr is leren en ontwikkelen.

Bovendien is er nu ook geen gevaar meer voor verkeerde positieve of negatieve analyses van spelers of groepen op basis van een resultaat ten opzichte van de tegenstander. Laatmature spelers krijgen nu extra ruimte en tijd om de mogelijke achterstand te overbruggen zonder er in het weekend op afgerekend te worden.

Laatmaturiteit is trouwens niet enkel een fysieke parameter. Mentale sterkte of beperkte weerbaarheid wordt echter te vaak over het hoofd gezien in de verhalen van 'laatmature' spelers. Ook dat kan voor talentvolle jongeren een vertraagde of nog niet te voorspellen positieve ontwikkeling met zich meebrengen.

Spelers, trainers en opleidingen moeten profiteren van de positieve gevolgen in plaats van mee te gaan in de negativiteit die er heerst. Covid-19 kan letterlijk de adem afsnijden. Maar zo lang de jonge voetballers mogen blijven voetballen, trainen en plezier maken, kan dit virus ons ook net ademruimte geven.

Daarnaast biedt een situatie zonder de wekelijkse wedstrijden ook voor trainers tijd en ruimte voor ontwikkeling en creativiteit. Of anders gezegd: ook vrijheid om echt tot in detail hun groep en de individuen ervan te coachen.

Bij Adelanto zijn we al bij de oprichting vertrokken vanuit dit standpunt. Voorrang geven aan ontwikkeling en focus op het proces ervan. Zowel voor spelers als trainers geen competitiewedstrijden onder de 14 jaar. Wel hier en daar een vriendschappelijke wedstrijd als de groep na intensieve begeleiding er klaar voor is.

In het huidige voetbalkader kunnen de wekelijkse wedstrijden (en dus toetsmomenten voor zowel spelers als trainers) door een negatief resultaat ervan een vertekend beeld geven van de vooruitgang die wel degelijk geboekt is. Bovendien kan je nu het tijdstip van het wedstrijdmoment alternatief invullen met persoonlijke doelstellingen of ontwikkelingsplannen. Ook voor trainers is het nu een ideaal moment om uit de comfortzone te treden van de wekelijkse standaardroutine 2, 3, 4 à 5 keer trainen en dan wedstrijd.

We kunnen ons als trainer nu ook niet troosten met of verstoppen achter een winstmatch. Nu draait het echt weer om de zuiverheid van sport, ook voor de trainer. Dus Johan Cruijff had toch maar weer eens gelijk. 'Elk nadeel heb zijn voordeel.'

