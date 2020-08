De ontluisterende prestatie op het veld van KV Mechelen lijkt aan te geven dat Anderlecht amper vooruitgang heeft geboekt.

Eind juli, na twee bevredigende oefenduels in Saint-Etienne en een draw tegen Nantes (0-0), was de conclusie bij sommige basisspelers dat Anderlecht er absoluut op vooruit was gegaan. Het uitvoetballen ging sneller en de jongeren hadden stappen gezet in hun ontwikkeling.

De ontluisterende prestatie op het veld van KV Mechelen lijkt aan te geven dat Anderlecht amper vooruitgang heeft geboekt. De wedstrijd van Anderlecht in het AFAS-stadion leek bij momenten op een heruitzending van sommige duels van vorig seizoen.

Er werd achteloos gebreid tussen het trio Hendrik Van Crombrugge - Derrick Luckassen - Elias Cobbaut, het middenveld werd weggepest door de breedgeschouderde binken van Malinwa en de buitenspelers slaagden er niet een keer in om buitenom te gaan. Het was schrijnend om te zien hoe Anderlecht zelfs op voetballend vlak overtroefd werd door de Mechelaars.

Vincent Kompany en Frank Vercauteren namen de tijd om alles te laten bezinken en gaven pas donderdag een donderpreek aan de groep. De algemene conclusie van de staf was ontnuchterend: ruim driekwart van de ploeg had een gebrek aan intensiteit en bedrijvigheid geëtaleerd. Uiteindelijk was er slechts een speler die behoorlijke statistieken kon voorleggen.

Enkele wissels dringen zich dan ook op. Percy Tau maakte indruk tijdens zijn eerste volledige trainingsweek, Bogdan Mykhaylychenko kreeg in de wedstrijdvormen de voorkeur op Killian Sardella en Adrien Trebel nam minstens een keer de plaats in van Albert Sambi Lokonga in de vermoedelijke basisploeg. Dat kan betekenen dat Peter Zulj een zoveelste herkansing krijgt. In normale omstandigheden kunnen spelers, aan de hand van de wedstrijdvormen en de oefeningen op stilstaande fases, afleiden wie in de basis zal staan. Maar deze week liet Vercauteren niet in zijn kaarten kijken. Wellicht heeft hij bewust veel gewisseld op training om iedereen op scherp te zetten.

Tegen STVV moet paars-wit hoe dan ook de defensieve organisatie weer op orde krijgen. Van de verdediging die vorig seizoen na Club Brugge en Charleroi het minste doelpunten incasseerde bleef in Mechelen weinig overeind. En misschien krijgt kilometervreter Michel Vlap tegen de Truienaars wel de kans om in de bal te komen.

Eind juli, na twee bevredigende oefenduels in Saint-Etienne en een draw tegen Nantes (0-0), was de conclusie bij sommige basisspelers dat Anderlecht er absoluut op vooruit was gegaan. Het uitvoetballen ging sneller en de jongeren hadden stappen gezet in hun ontwikkeling. De ontluisterende prestatie op het veld van KV Mechelen lijkt aan te geven dat Anderlecht amper vooruitgang heeft geboekt. De wedstrijd van Anderlecht in het AFAS-stadion leek bij momenten op een heruitzending van sommige duels van vorig seizoen. Er werd achteloos gebreid tussen het trio Hendrik Van Crombrugge - Derrick Luckassen - Elias Cobbaut, het middenveld werd weggepest door de breedgeschouderde binken van Malinwa en de buitenspelers slaagden er niet een keer in om buitenom te gaan. Het was schrijnend om te zien hoe Anderlecht zelfs op voetballend vlak overtroefd werd door de Mechelaars. Vincent Kompany en Frank Vercauteren namen de tijd om alles te laten bezinken en gaven pas donderdag een donderpreek aan de groep. De algemene conclusie van de staf was ontnuchterend: ruim driekwart van de ploeg had een gebrek aan intensiteit en bedrijvigheid geëtaleerd. Uiteindelijk was er slechts een speler die behoorlijke statistieken kon voorleggen. Enkele wissels dringen zich dan ook op. Percy Tau maakte indruk tijdens zijn eerste volledige trainingsweek, Bogdan Mykhaylychenko kreeg in de wedstrijdvormen de voorkeur op Killian Sardella en Adrien Trebel nam minstens een keer de plaats in van Albert Sambi Lokonga in de vermoedelijke basisploeg. Dat kan betekenen dat Peter Zulj een zoveelste herkansing krijgt. In normale omstandigheden kunnen spelers, aan de hand van de wedstrijdvormen en de oefeningen op stilstaande fases, afleiden wie in de basis zal staan. Maar deze week liet Vercauteren niet in zijn kaarten kijken. Wellicht heeft hij bewust veel gewisseld op training om iedereen op scherp te zetten. Tegen STVV moet paars-wit hoe dan ook de defensieve organisatie weer op orde krijgen. Van de verdediging die vorig seizoen na Club Brugge en Charleroi het minste doelpunten incasseerde bleef in Mechelen weinig overeind. En misschien krijgt kilometervreter Michel Vlap tegen de Truienaars wel de kans om in de bal te komen.