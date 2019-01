'Hoe voetballers het best hun brein voeden'

Vaak zien de ouders langs de lijn het al: dit wordt een topper! In ieder jeugdteam zitten er wel één of twee spelers die zouden kunnen uitgroeien tot 'de nieuwe Eden Hazard' of 'de nieuwe Kevin De Bruyne'. Maar hoe kun je ervoor zorgen dat deze uitblinkers later ook echt de top halen?

Daarvoor is een mix van kwaliteiten nodig.

Natuurlijk zijn snelheid, uithoudingsvermogen, techniek en een goede lichamelijke conditie belangrijk. Maar wat de echte toppertjes onderscheidt van de subtopper of de doorsneespeler is spelinzicht, spelintelligentie en een extreem hoge sportmotivatie. Opvallend is dat deze talenten het vaak ook beter doen op school. Cognitieve vaardigheden als inzicht, besluitvorming en creativiteit zijn namelijk ook van essentieel belang voor een voetballer. Daarom is het belangrijk om naast de juiste training ook hun hersenen te voeden met de juiste voeding.

Maar wat is brain food of hersenvoeding?

Het eerste voedingsmiddel waar onze hersenen echt dol op zijn, zijn de vetzuren EPA en DHA uit vis. Voldoende omega-3-vetzuren (vette vis, noten) innemen in verhouding tot de minder gunstige omega-6-vetzuren (zoals arachidonzuur uit plantaardige oliën, vlees en verwerkte producten) is daarom van groot belang. De ideale verhouding van omega-6 en omega-3 zou maximaal 5:1 mogen zijn, maar die is door ons huidig westers voedingspatroon vaak verstoord tot zelfs 3 tot 5 keer zoveel omega-6-vetzuren. Dat resulteert in een grotere ontstekings- en blessuregevoeligheid. Eet daarom dus minder plantaardige oliën als zonnebloem- en maïsolie en minder cake, gefrituurde voeding, chips en mayonaises. Kies met grote regelmaat vis én schelpdieren, want deze bevatten ook de nodige andere hersennutriënten zoals zink, jodium, selenium, koper en ijzer. Een goede DHA-status van de hersenen leidt tot significante verbeteringen van het geheugen en van de reactietijd. Met de juiste reactiesnelheid kunnen onze spelertjes korter op de bal spelen en sneller de spelsituatie inschatten.

Maar ook eiwitten zijn uiteraard van groot belang. Daarom moeten we naast vis, kip en gevogelte ook met grote regelmaat eitjes eten. Want ei bevat behalve eiwitten ook veel vitamines en mineralen en is een grote bron van de hersennutriënten ijzer en jodium.

Tenslotte moeten we dagelijks ook de juiste vezels halen uit groenten, voornamelijk uit knollen, kolen en bladgroenten. Deze goede vezels, inuline en fructo-oligosacchariden, zijn de voedingsbron voor onze darmflora en voor een optimaal microbioom. Ook het microbioom heeft impact op onze hersenen. Zo blijkt dat mensen met een sterker immuunsysteem en microbioom psychisch weerbaarder en veerkrachtiger zijn. Deze veerkracht is voor een voetballer heel belangrijk. Want een wedstrijd bevat altijd ups en downs en een van de kwaliteiten van een topper is zich direct kunnen herstellen van tegenslagen .

Deze krachtige 'lunch voor het brein' van KPNI Foodie is daar een goed voorbeeld van.