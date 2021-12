Cruciaal in het Propere Handenschandaal is: de geloofwaardigheid van spijtoptant Dejan Veljkovic. Tijdens zijn Pano-interview hielp hij die zelf niet vooruit.

Tientallen mensen praatte Dejan Veljkovic aan de galg in het Propere Handendossier, dat draait rond matchfixing en malversaties in het Belgische profvoetbal. In ruil ontloopt Veljkovic zelf een zware straf. Tenzij nog zou blijken dat Veljkovic niet waarachtig is geweest. De advocaten van de tegenpartijen liggen op de loer om de Serviër te betrappen op leugens. Ook zij zaten vorige week voor hun tv toen de VRT in het magazine Pano een interview met hem uitzond. Opvallend was wat Veljkovic zei over zijn rol in het matchfixingverhaal rond de wedstrijd KV Mechelen - Waasland-Beveren van 11 maart 2018. Veljkovic beweerde dat hij op vraag van Thierry Steemans, de toenmalige financieel directeur van KV, enkel de opstelling van Waasland-Beveren ging lospeuteren bij Dirk Huyck, voorzitter op de Freethiel. Al kon er tijdens die ontmoeting ook over geld gesproken worden. Veljkovic zei dat hij door Steemans was gebrieft over een al bestaande deal tussen KV en Waasland-Beveren. Als KV niet zou degraderen, zou Malinwa zijn thuismatchen van play-off 2 door infrastructuurwerken niet in het eigen stadion kunnen afwerken. KV zou dan uitwijken naar de Freethiel en daarvoor huur betalen. 'Steemans noemde een pakket van 200.000 euro', aldus Veljkovic. De Serviër kon Huyck er dus op wijzen dat het ook voor Waasland-Beveren een goede zaak zou zijn als KV niet zou zakken. Maar, zo zei Veljkovic: 'Ik heb hem geen geld geboden.' De Pano-interviewers lieten die uitspraak passeren, maar ze strookt niet met wat de krant Het Laatste Nieuws op 20 oktober 2018 schreef: Huyck bevestigde aan de speurders dat hij benaderd was met het oog op de wedstrijd tegen Mechelen. 'Voor die match bood Veljkovic 200.000 euro.' Natuurlijk kunnen advocaten die quote counteren door te zeggen dat je niet alles moet geloven wat in de gazet staat. Desnoods kunnen ze ook aanvoeren dat Veljkovic wel degelijk refereerde aan die huur, maar dat Huyck het verkeerd begrepen had. Einde discussie? Niet helemaal. Het Nieuwsblad schreef op 24 oktober 2018 dat de huurprijs per wedstrijd 20.000 euro zou bedragen. In play-off 2 zou KV 5 thuiswedstrijden afwerken. 5 keer 20.000 is 100.000, geen 200.000. En er zijn ook nog de pv's over de telefoontaps, onder meer op de gsm van Veljkovic. Daarin schreef de politie over een vergadering tussen Veljkovic en Steemans. Die vond plaats op 1 maart 2018, vier dagen vóór het eerste bezoek van Veljkovic aan Huyck. Dejan heeft groen licht gekregen, aldus de politie. Dejan zegt dat de persoon met wie hij een vergadering heeft gehad een order tot betaling van 100 heeft gegeven. De politie schreef ook over een gsm-gesprek dat Huyck op 5 maart 2018 voerde met Olivier Swolfs, financieel directeur op de Freethiel: Huyck zegt dat Dejan net buiten is. (...) Ze willen officieel een stuk betalen en een stuk aan Dirk als voorzitter. Tijdens de tuchtprocedure over dit matchfixingverhaal zei ook de advocaat van Huyck dat Veljkovic een aanbod op papier zette, maar dat de Waasland-Beverenvoorzitter dat wegduwde. Tijdens diezelfde procedure zei de advocaat van Waasland-Beveren dat de huurprijs 27.500 euro bedroeg. Ook met 5 keer 27.500 kom je niet aan 200.000. Essentieel is of Veljkovic ook tegen de speurders zei dat hij enkel naar een opstelling ging vissen. Het is tegenover hen dat hij waarachtig moest zijn. Áls hij bij hen hetzelfde verhaal ophing, rijst de vraag hoe dit alles te rijmen valt. Maakte Veljkovic in zijn verklaringen een subtiel sprongetje door kortweg over 'een pakket van 200.000' euro te spreken, terwijl het officieel om 100.000 euro ging met daarnaast een niet-officieel 'order van 100'? 'Dit soort finesses kun je niet uitklaren in een reportage,' reageert Veljkovic' advocaat Kris Luyckx, 'dat zal de rechter ten gronde moeten doen.' Die zal ook kunnen checken welke bedragen echt vermeld stonden in de huurdeal tussen beide clubs.