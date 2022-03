Met KAA Gent en RSC Anderlecht zijn de finalisten gekend die in het paasweekend om de Croky Cup strijden, maar een exacte datum is er nog niet. Hoe komt dat? Stijn Van Bever, persverantwoordelijke van de Pro League, geeft uitleg.

De finalisten zijn bekend, maar de datum van de finale van de beker van België nog niet. Tot vandaag waren de opties zaterdag 16, zondag 17 of maandag 18 april (paasmaandag). 'Eigenlijk is de datum al bepaald voor de finalisten gekend zijn, want we beginnen het overleg met de lokale overheden na de loting van de halve finales', vertelt Stijn Van Bever. 'In voetbal kan alles, dus bespreken we alle vier de mogelijkheden.'

Wat zijn dan juist de moeilijkheden om zo'n finale te bepalen? 'De Pro League gaat in gesprek met de burgemeester en veiligheidsdiensten, want zij maken de beslissingen. Dan wordt gekeken naar de wedstrijd zelf en of het om dag- of nachtlicht gaat en naar de profielen van de clubs. Veiligheidsdiensten zullen bijvoorbeeld bekijken hoe zij de veiligheid het best kunnen garanderen, en dat verschilt afhankelijk van de clubs.'

Wanneer zouden we dan een beslissing mogen verwachten? 'Doordat de voorbereiding al klaarligt, kunnen we snel handelen en zullen de supporters en clubs later vandaag weten wanneer ze naar de Heizel mogen trekken.'

Door Margit Ghillemyn

