Na vier maanden in een hybride rol wordt Wouter Vandenhaute voorzitter van Anderlecht. Achtergronden bij een langverwachte wending.

In het midden van het jaar 2019, terwijl zijn club de donkerste pagina's uit de clubgeschiedenis schreef, zocht Marc Coucke een nieuw gezicht om de kentering in te zetten bij Anderlecht. De voorzitter was er zich van bewust dat hij iemand nodig had die meer beslagen was in het sportief runnen van een club.

Eerst wende hij zich tot Luciano D'Onofrio. De oud-ondervoorzitter van Standard had lang rond Anderlecht gecirkeld, vooral in het tijdperk van Roger Vanden Stock en ook op het moment dat de club verkocht werd. De Italiaanse Luikenaar eiste echter alle sportieve macht, maar dat was onverenigbaar met de terugkeer van Vincent Kompany naar de hoofdstad. Coucke ging toen te rade bij een andere man die ten tijde van de verkoop van Anderlecht was opgedoken: Wouter Vandenhaute.

De mediamagnaat is al sinds jaar en dag een supporter van paars-wit. Een goeie tien jaar geleden had Roger Vanden Stock hem al gepolst om een tiental procent van de aandelen van de club over te nemen. Michel Verschueren stelde toen zijn veto, omdat hij vreesde dat anders zijn zoon Michael, beschouwd als de coming man van het paars-witte huis, op het achterplan zou verdwijnen. Een vrees die geheel terecht was, zo werd duidelijk toen Vandenhaute in januari van dit jaar zijn intrede maakte in het Lotto Park.

Talrijke gesprekken

Vandenhaute had zich eind 2017 al gemeld in een verbazende combinatie met Paul Gheysens in het kader van het verkoopsdossier van de club. Vandenhaute zou het gezicht van het project worden, en de ambitieuze Gheysens de geldschieter. Het bod van de Antwerpbaas moest uiteindelijk de duimen leggen tegen dat van Marc Coucke, hoewel in de wandelgangen gefluisterd werd dat dat van Gheysens hoger was.

Maar die laatste was niet erg geliefd in de raad van bestuur van de club, wat uiteindelijk in zijn nadeel uitviel. Vandenhaute probeerde tot het laatste moment nog de plooien glad te strijken, in de overtuiging dat hij de nieuwe voorzitter van Anderlecht zou worden.

Nadat zijn droom aan diggelen lag, benaderde Michel Preud'homme hem met een voorstel om in Standard te investeren, maar dat wijst hij af. Uiteindelijk komt hij toch bij Anderlecht terecht. Begin 2020 kondigt de club aan dat Vandenhaute er extern adviseur wordt.

Dat etiket 'extern' moet erbij omdat hij nog altijd aan het hoofd staat van het makelaarsbureau Let's Play. Zijn diensten worden daarom ook gefactureerd aan Alychlo, het bedrijf van Marc Coucke, en niet aan de club. Vandenhaute voert vervolgens talrijke gesprekken om een diagnose te maken van de financiële en sportieve situatie van de Brusselse recordkampioen.

In die context overtuigt hij ook Karel Van Eetvelt om mee aan boord te komen als CEO. Enkele weken later komt ook Peter Verbeke op voorspraak van Vandenhaute naar Anderlecht.

Audit van vier maanden

Achteraf bekeken lijken die vier maanden als extern adviseur nu eerder op een audit om dan nu uiteindelijk de touwtjes in handen te nemen. In de officiële mededeling van de club zegt de nieuwe voorzitter dat hij 'een tiental dagen geleden' gecontacteerd is geweest door Marc Coucke.

Verder wordt er gemeld dat Karel Van Eetvelt de afgelopen maanden het plan 2020-2025 op punt heeft gesteld in nauwe samenwerking met Vincent Kompany en met extern adviseur Wouter Vandenhaute.

Die laatste verkoopt ook zijn aandelen in Let's Play om een belangenconflict te vermijden. Toch blijven er nog een aantal vragen over, met name over de verschillende petten die Vincent Kompany, nu speler-aandeelhouder, draagt. Maar ook over de relatie die RSCA in de toekomst zal hebben met Peter Smeets en Bob Claes, vanaf nu ex-collega's van Vandenhaute bij Let's Play. Anderlecht heeft nog negen maanden om deze kwesties op te lossen, alvorens het zich weer voor de licentiecommissie moet aandienen.

Guillaume Gautier

