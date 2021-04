Cercle boekte door de 2-1-zege op Beerschot een 10 op 21 en wil zestiende blijven. Hoe kreeg Yves Vanderhaeghe dat voor mekaar?

Voor de match tegen Beerschot waren de bazen uit Monaco in de hoofdtribune aanwezig: vicevoorzitter en CEO Oleg Petrov, plaatsvervangend CEO Vjatsjevlav Ivanov en sportief directeur Paul Mitchell zagen dat het (lang) goed was en dat de broodnodige drie punten werden binnengehaald.

...

Voor de match tegen Beerschot waren de bazen uit Monaco in de hoofdtribune aanwezig: vicevoorzitter en CEO Oleg Petrov, plaatsvervangend CEO Vjatsjevlav Ivanov en sportief directeur Paul Mitchell zagen dat het (lang) goed was en dat de broodnodige drie punten werden binnengehaald. Ook voorzitter Vincent Goemaere, onlangs nog op een fotoshoot met een shirt met het opschrift 'we never give up', de Mexicaanse sportief directeur Carlos Aviña en kersvers CEO Ben Lambrecht haalden opgelucht adem. De slogan 'we beat as one' werd tegen Beerschot nagenoeg vlekkeloos uitgevoerd. Alleen bij de stilstaande fasen van Raphael Holzhauser was er te vaak een gebrek aan scherpte en concentratie. Het was veelzeggend dat na affluiten van scheidsrechter Bram Van Driessche jeugdproduct Charles Vanhoutte languit op het veld bleef liggen, terwijl Robbe Decostere op de rug sprong van doelman Thomas Didillon. Sinds Yves Vanderhaeghe (51) op 3 februari bij de vereniging de scepter overnam van de Engelse manager Paul Clement boekte hij een rapport van 10 op 21, met een doelsaldo van 6-6. Tegen Beerschot leidde dat tot een derde (felbevochten) zege, nadat de vorige competitieduels verloren gingen door wedstrijdbepalende situaties. Tegen KRC Genk (2-0) was er de rode kaart van routinier Hannes Van Der Bruggen en bij de 1-0-nederlaag tegen KAA Gent een onnodige tackle en penaltyfout van Vitinho. De voormalige verdedigende middenvelder in Vanderhaeghe weet wat er nodig is om de strijd om het behoud tot een goed einde te brengen: vechten voor elke meter en durven professionele fouten te maken op de gepaste momenten. 'Als we nu niet meer vechten, zullen we er zeker niet door geraken', verklaarde de ex-Rode Duivel na afloop. Hij weet dat die instelling nodig zal zijn tegen OH Leuven (thuis) en zijn oud-werkgever KV Oostende (uit) om die felbegeerde zestiende plek en het behoud veilig te stellen. Vanderhaeghe en Thomas Buffel, weggeplukt bij de U21 van bondscoach Jacky Mathijssen, brachten een pak kennis van de Belgische competitie binnen. Dat was wat ontbrak onder Clement. Een hogere duelkracht, meer intensiteit en compacter voetbal, zo boekt Cercle nu puntenwinst. Zaterdagavond werd op afzondering getrokken naar een hotel in Oostkamp, wat ook al gebeurde voor de cruciale overwinning tegen Waasland-Beveren. Vanderhaeghe doet het heel vaak, maar niet altijd, zoals voorganger Clement. Realisme staat voorop en dat wil de hoofdcoach ook zien op het veld. Maar liefst dertien competitiewedstrijden verloor Cercle het afgelopen seizoen immers met amper één goal verschil. 'Mijn jongens moeten vooral leren een wedstrijd te managen', oordeelt Vanderhaeghe. 'Soms willen ze te veel mooie zaken uitvoeren, maar ik verlang tijdens de match vooral discipline. Elke week tonen we hen videobeelden en voeren we individuele gesprekken. Als ze daar de juiste lessen uit trekken, zullen ze persoonlijk maar ook als team slagen. We moeten nog competitiever worden. Er loopt hier veel talent. We kunnen zeker beter, maar de foutjes moeten eruit.' Foutjes zoals die van de Bulgaarse linkerflankspeler Dimitar Velkovski, die afgelopen zondag door een onnodige vliegende tackle (alweer) een rode kaart slikte. Voordeel voor Cercle Brugge is dat het kan beschikken over huurlingen met meerwaarde. Zoals het atletisch vermogen van de Servische international Strahinja Pavlovic. Amper 19, maar door AS Monaco voor 10 miljoen euro overgenomen van Partizan Belgrado en met zijn présence altijd een troef. Of topschutter Iké Ugbo (22), tijdelijk gestald door Chelsea, en na zijn omgezette strafschop nu al goed voor 13 treffers. Terwijl de Engelse aanvaller met Nigeriaanse roots waarschijnlijk nog beter zou renderen bij een absoluut dominante ploeg.