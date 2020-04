Is Club Brugge nu kampioen? Nog niet, maar dat is slechts een kwestie van uitstel. Meer prangend is de vraag: hoe ziet de competitie er in augustus uit?

'U hebt nog evenveel vragen als ik', zei een clubbestuurder ons maandagmorgen. Als u dacht dat met het advies van de raad van bestuur van de Pro League om ermee te stoppen, iets wat de algemene vergadering op 15 april nog moet bekrachtigen, alle problemen waren opgelost, dan zit u ernaast. Ze beginnen pas. In theorie had het eenvoudig kunnen zijn. De raad van bestuur had in haar advies kunnen formuleren: we stoppen met onmiddellijke ingang. Er wordt dit seizoen om gezondheidsredenen niet meer gevoetbald. Dan geldt het reglement van de UEFA: de Europese tickets gaan naar Club (CL), KAA Gent (voorronde CL), Charleroi (groepsfase EL), Antwerp (derde voorronde EL) en Standard (tweede voorronde EL). De laatste degradeert - Waasland-Beveren -, de eerste uit 1B promoveert. Virton is eerste in de algemene stand, want de promotiefinales zijn niet afgewerkt. Komen clubs in de licentieproblemen, dan kunnen de namen nog anders worden ingevuld. Krijgt KV Oostende zijn licentie niet, dan blijft Waasland-Beveren in 1A; krijgt Virton ze niet, dan promoveert Westerlo. Zo zal het op 15 april níét zijn. Ten eerste: omdat niet zeker is dat de UEFA België dan zal laten beslissen. De UEFA wil graag, onder druk van de grote competities én haar eigen nog af te werken Europese bekers, zélf regisseren. Ze besliste woensdag dat de competities pas op 3 augustus moeten afgewerkt zijn en tikte donderdag de KBVB op de vingers toen ze lucht kreeg van het advies van de Pro League. Zoals altijd wordt dan gedreigd met Europese tickets. Worden die ingetrokken? Neen. De KBVB moet het advies van de raad van bestuur van de Pro League schriftelijk overmaken aan de UEFA, dat het eerst moet goedkeuren. In principe houdt de Pro League vast aan 15 april, maar het kan best dat de Europese voetbalbond die goedkeuring pas later overmaakt. En er pas later kan worden beslist. Ten tweede: zo zal het óók niet zijn, omdat er naast Europese ook individuele belangen spelen. Zie de soloslim die profclubs verkozen in het dossier van technische werkloosheid. Niet doen, is nog steeds het advies van de Pro League, en als we het toch doen, dan allemaal samen. Kust ze, zegden al een aantal profclubs, die het individueel wél deden. Beerschot wil promoveren, OHL ook, Waasland-Beveren wil niet van KV Oostende afhangen om niet te zakken, ... ieder denkt dezer dagen aan zijn eigen belang. Bijkomend probleem: de bekerfinale die zowel Club Brugge als Antwerp graag willen afwerken. Niet voor 30 juni, wel ergens in de aanloop naar de nieuwe competitie. Een bekerfinale in plaats van een supercup, eind juli, zo dicht mogelijk bij de nieuwe start. Met of zonder nieuwe spelers, dat is nog een discussiepunt. Vandaar dat Belgisch compromis: stoppen ja, maar niet helemaal. Daarom werd er een werkgroep opgericht. Starten we straks met 18? Met behoud van play-offs, zoals KAA Gent wil, of zonder? En wat met 1B? Deze week komt er nog extra verwarring bovenop, met de toekenning van de licenties. Hoeveel profclubs schieten er nog over? En hoe vullen we dat aan, nadat het Belgisch Arbitragehof voor de Sport er in mei nog wat opvist? Daarom liggen nu een aantal amateurploegen op vinkenslag. Deinze promoveert al, maar het kan goed dat we straks Lierse Kempenzonen, RWDM en zelfs Seraing als profploeg terugzien. En dat we niet 24 maar... 26 profclubs krijgen. Duidelijk?