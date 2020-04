Hoofdredacteur Jacques Sys roept de ministers op om snel een beslissing te nemen over de sportcompetities. 'Als de overheid de sport blijft gijzelen, zijn de problemen niet te overzien.'

Volgend weekend zou play-off 1 normaal aan zijn zesde speeldag toe zijn geweest. De bekerfinale lag al een maand achter de rug en Roberto Martínez had zijn Rode Duivels al verzameld voor een stage in Qatar. Zekerheid zou er ook geweest zijn over de club die naar 1A zou promoveren en de vereniging die naar 1B zou degraderen.De coronacrisis legde de hele maatschappij plat en verlamde ook de sportwereld. Vorige week vrijdag werden na een eindeloos lange vergadering van de Nationale Veiligheidsraad enkele versoepelende maatregelen aangekondigd, die meteen in een voorwaardelijke vorm werden gegoten. Maar geen tijd was er gevonden om zich even over de sportwereld te buigen. Terwijl bijvoorbeeld in Nederland al twee weken geleden duidelijk werd gemaakt dat sportcompetities voor 1 september verboden zijn. Zo kon er naar de toekomst worden gekeken en gehandeld. Duidelijkheid als parameter voor een herstart.Waarom duurt het in dit land telkens weer zo lang voor er beslissingen worden genomen, hoe lang moet er over bepaalde dossiers gepalaverd worden en is het wachten en nog eens wachten? Natuurlijk zijn er op dit moment andere prioriteiten, maar als de overheid de sportwereld blijft gijzelen, zijn ook daar de problemen niet meer te overzien. Komt er een Formule 1-wedstrijd, worden er nog wielerwedstrijden georganiseerd en wat is er in het voetbal nog mogelijk, is er van hogerhand iemand met body die deze knoop kan doorhakken en beslissingen neemt? En natuurlijk hoor je de minister van Sport, Ben Weyts, in deze materie niet. Sport is een regionale materie en Weyts heeft als minister van Onderwijs urgentere problemen op te lossen. Dat die bevoegdheden werden samengevoegd, zegt veel over de manier waarop er in dit land over sport wordt gedacht. Het blijkt ook nu weer.Zo draait de sportwereld maar door op insinuaties en speculaties die iedere voedingsbodem missen. Zo weten we nog altijd niet of de competitie wordt beëindigd, een beslissing die ze inmiddels wel in Frankrijk namen. Het is voor de Pro League wachten op de directieven van hogerhand. Tot drie keer toe werden vergaderingen al verschoven. In de hoop dat er nu maandag kan beslist worden. Dan kan er ook nagedacht worden over een datum voor de start van de nieuwe competitie. En over de formule. En dat laatste zal uiteindelijk nog de moeilijkste klus worden.