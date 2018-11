Hof van beroep wraakt onderzoeksrechter in fraudedossier

Raskin moet volgens het hof dus onmiddellijk van het onderzoek naar witwaspraktijken en wedstrijdvervalsing in het Belgische voetbal worden gehaald en vervangen worden door een andere onderzoeksrechter.

Het federaal parket, dat geen graten zag in het lidmaatschap van Raskin in de licentiecommissie, kan nog cassatieberoep aantekenen tegen het arrest.

Gewraakt

Het hof van beroep struikelt over het feit dat Raskin nog lid was van de licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) toen het gerechtelijk onderzoek van start ging. De eerste onderzoeksdaden gebeurden in november 2017, terwijl Raskin pas op 17 maart 2018 ontslag nam uit de commissie. Hij zetelde er sinds 18 maart 2011 in.

Volgens het hof is door die jarenlange functie een band ontstaan tussen Raskin en de KBVB die 'bij de publieke opinie een objectieve schijn van partijdigheid kan doen ontstaan'. Het onderzoek speelt zich immers af binnen de Belgische voetbalwereld en 'de KBVB is hét voetbal', volgens het hof.

De KBVB heeft ook een belang in het onderzoek, ofwel rechtstreeks als slachtoffer, ofwel onrechtstreeks via enkele van zijn leden die al genoemd werden in het onderzoek.

De vrees van Bart Vertenten, die door de KBVB wordt tewerkgesteld, dat de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van Raskin door zijn band met de KBVB niet langer gewaarborgd is, is volgens het hof dan ook verantwoord.