Na het ontslag van Alfred Schreuder kiest Hoffenheim voor Sebastian Hoeness, de 38-jarige zoon van Dieter.

Habemus Hoeness! Na Bayerncoryfee Uli (zijn oom) en ex-spits Dieter (zijn vader) is het nu de beurt aan de 38-jarige Sebastian om zijn kans te grijpen als trainer op het hoogste niveau. De gewezen offensieve middenvelder, die niet verder geraakte dan de invallers van Hertha BSC en tien jaar geleden stopte, kreeg bij Hoffenheim een contract voor drie jaar.

Begin juni meldde Hoffenheim verrassend dat de Nederlander Alfred Schreuder (47) per direct de club verliet, ondanks een hoopgevende zevende plek in de Bundesliga, uitzicht op Europees voetbal en een contract tot 2022. 'Ik wilde antwoorden hebben over de lange termijn en die bleven uit', zo luidde het bij de voormalige assistent van Erik ten Hag bij Ajax. 'Misschien werd ik daardoor wat ongeduldig.'

Een te voorzichtige speelwijze voor een spelerskern met zoveel offensieve weelde, zo luidde de kritiek bij de club van mecenas Dietmar Hopp. Het interimduo Matthias Kaltenbach en Marcel Rapp nam over en zorgde met een zesde plaats, na een 9 op 12, voor een plek in de voorrondes van de Europa League.

Te weinig aanvallend voetbal, dat zal onder Hoeness niet gauw gebeuren. Bij de U23 van Bayern München, waar hij werd weggeplukt, viel hij op door zijn offensieve speelwijze (76 doelpunten voor, maar ook 60 tegentreffers). 'Hij imponeerde ons, omdat zijn voetbalopvatting ongelofelijk goed past bij onze filosofie en strategie', weet directeur profvoetbal Alexander Rosen. 'Ik sta voor moedig, altijd actief en flexibel voetbal', beweert Hoeness zelf.

