Honderden telefoontjes tussen Veljkovic en twee toprefs

Dat bevestigen meerdere bronnen aan Het Laatste Nieuws. Veljkovic zei hen dat ze niet over de telefoon konden praten en dat ze voor de buitenwereld moesten doen alsof ze elkaar niet kenden.

In een van de honderden afgetapte telefoontjes horen de speurders Delferière praten met Veljkovic over een speler die in diens portefeuille zit, Sofiane Hanni. Na een overtreding hangt de ex-Anderlechtmiddenvelder een schorsing boven het hoofd. ''Ik vertrek straks naar de bond en zorg er wel voor dat hij geen schorsing krijgt. Dan kan je speler direct weer meespelen', stelt Delferière de makelaar gerust. Hanni wordt effectief niet geschorst. Volgens het gerecht beloont de spelersmakelaar de Waalse scheids voor gelijkaardige vriendendiensten met cadeaus. Zo krijgt hij onder meer 10.000 euro cash, 500 euro voor de geboorte van zijn baby en een korting op een auto.

Ook met scheidsrechter Bart Vertenten is Veljkovic volgens het gerecht veel te close. In afgeluisterde gesprekken laat Veljkovic volgens bronnen dicht bij het onderzoek meerdere keren vallen dat Antwerp de degradatiematch tegen Eupen moet winnen. Geregeld zegt hij ook dat ze moeten opletten met wat ze zeggen over de telefoon, 'omdat je nooit weet wie er meeluistert'.

Nog volgens gerechtelijke bronnen laat Vertenten aan Veljkovic weten dat er normaal geen videoref aanwezig zal zijn bij Antwerp-Eupen: 'Dat is gemakkelijker'. Veljkovic zou dat 'beter' genoemd hebben. Voor zover bekend wordt er nergens met zoveel woorden gezegd dat één van de refs een onterechte penalty of iets gelijkaardigs moet fluiten, maar de gesprekken zijn op zijn minst verdacht.

De verdachten kregen er al flarden van voorgeschoteld tijdens ondervragingen. Hun advocaten zeggen dat die fragmenten niets bewijzen. 'Zonder de hele context kan je alles en niets aantonen', klinkt het.

Ook Club-coach Ivan Leko werd door het gerecht op de rooster gelegd wegens een bizar telefoontje met Veljkovic. Dat bevestigt zijn advocaat Walter Van Steenbrugge. 'Veljkovic zei onheuse dingen. Maar mijn cliënt luisterde alleen.'