Tim Matthys is profvoetballer af en werkt tegenwoordig als hoofdscout voor KV Mechelen. Welke profielen heeft Malinwa nog op het oog deze zomermercato? Sport/Voetbalmagazine vroeg het hem.

Zijn aflopende contract werd niet verlengd en voetballen bij een andere eersteklasser zag de 35-jarige Tim Matthys niet zitten. Hoewel hij zich nog fysiek in staat achtte een rol te spelen op het veld, besloot hij toch in te gaan op een aanbod om hoofdscout te worden. Hij voetbalt nu enkel nog met vrienden in tweede provinciale. Hoe bevalt zijn nieuwe leven hem en wat doet hij nu precies bij KV Mechelen?

Groeipotentieel ontdekken

'Ik vond het eerst jammer dat ik niet kon blijven voetballen, maar nu ik meer in het beleidsmatige van het voetbal zit, begrijp ik de positie van KV Mechelen wel. Als 35-jarige breng ik de club niets meer op en blokkeer ik de ontwikkeling van jongeren. Deze nieuwe functie biedt me de kans om bij KV Mechelen te blijven, na vijf jaar voel ik me hier helemaal thuis', vertelt Matthys.

Als 35-jarige zou ik de ontwikkeling van jongeren blokkeren. Tim Matthys

Hij is nu hoofd scouting, het laatste station voor de transferdossiers op tafel belanden bij sportieve eindverantwoordelijken Tom Caluwé en Dennis Hendrickx. Matthys legt de werkwijze uit: 'Screeners en videoanalisten maken via WyScout een eerste filtering van alle spelers die aangeboden worden - dat zijn er veel. De spelers die zij kwalitatief genoeg achten voor KV Mechelen komen bij mij terecht. Als het prijskaartje haalbaar blijkt, ga ik de speler live bekijken. Ik probeer nu de markt in Frankrijk in kaart te brengen. Contacten leggen en een netwerk opbouwen. Je moet helemaal anders naar een wedstrijd kijken. Je houdt niet per se de spelers in het oog die eruit springen, je gaat eerder kijken hoe een rechtsback de beste speler van de tegenpartij probeert af te stoppen. Groeipotentieel ontdekken.'

Niveau 1A

Moet er deze zomer nog veel activiteit verwacht worden bij KV? Matthys oordeelt van niet: 'Onze kern is evenwichtig samengesteld, dat bewees ook de prestatie op Zulte Waregem. We kunnen het niveau van 1A aan. Er zijn maar een paar posities waar er iets bij mag. Centraal op het middenveld, bijvoorbeeld. Als daar iets gebeurt met Joachim Van Damme of Rob Schoofs, hebben we een probleem. Daarbij ga je op zoek naar spelers met het DNA dat bij deze club past. Onlangs zag ik een speler die technisch niet uitblonk, maar van wie je weet: als die hier voor de volle tribune op en af rent, krijgt hij het publiek meteen mee.'

'De Malinwasupporter wil werkers zien. Een speler moet geen duizend overstapjes kunnen, maar efficiënt voetballen en inzet tonen bij balverlies. Eentje die meteen de bal probeert te heroveren als hij hem kwijt is, daar zijn ze hier verzot op. En je weet dat zulke types zich in Mechelen ook goed zullen voelen. Je kunt hier een nummerke 10 zetten, die bij balverlies geen poot uitsteekt: als die na twee wedstrijden door 15.000 man uitgefloten wordt, verliest die al zijn zelfvertrouwen en sta je daar met je dure investering.'

Lees de volledige reportage over KV Mechelen in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 7 augustus.