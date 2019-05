Onze eigenzinnige vooruitblik op enkele voorname talking points van het sportweekend.

Final Four Champions League basketbal

Vrijdagavond en zondag, live te volgen op Sporza

De Champions League basketbal valt te vergelijken met de Europa League in het voetbal. De tweede belangrijkste Europese clubcompetitie, na de Euroleague. Dat Antwerp Giants zich bij de laatste vier wist te scharen, is een straffe prestatie, want met een jong team en heel wat Belgen op het roster - waarvan de Leuvenaar Ismael Bako de exponent is. Knap werk van coach Roel Moors hoe hij zijn team gaandeweg het seizoen kneedde tot een collectieve aanvalsmachine. De Belgische beker begin maart was een eerste oogstmoment. Volgt dit weekend een tweede en straks in de Belgische playoffs de triple?

Dat Antwerp als gastheer voor deze Final Four gevraagd werd, draagt alleen maar bij aan het unieke karakter van deze campagne. In het Sportpaleis, waar de 18500 zitjes zo goed als uitverkocht zullen geraken, staan op vrijdagavond de halve finales geprogrammeerd en op zondag de troosting om de derde plaats en de finale.

Antwerp Giants neemt het in de halve finale (om 21u30) op tegen toernooifavoriet Tenerife, de ploeg van Belgian Lion Pierre-Antoine Gillet (ex-Oostende). De andere halve finale (om 18u30) gaat tussen het Duitse Bamberg en de Italiaanse topclub Virtus Bologna, een gerenommeerde club uit de Europese basketbalgeschiedenis.

Kunnen de Giants stunten tegen Tenerife dan speelt het zondagavond om 18u de finale, in het andere geval wordt er zondag om 15u gespeeld tegen de verliezer van Bamberg-Bologna.

Sowieso wordt dit weekend een hoogmis voor het Belgische basketbal, met spektakel in NBA-sfeer (onder meer Regi zorgt voor een dj-set) in een van de grootste zalen van Europa, en vier zeer straffe teams die live in actie te zien zijn.

Liverpool droomt nog van een prijs

Newcastle-Liverpool, zaterdag 4 mei om 20u45 (live op Play Sports)

'Ook als Jürgen bij Liverpool in drieënhalf jaar geen enkele prijs wint, zoals nu het geval is, behoudt hij het volledige vertrouwen én de middelen om maar door te blijven gaan.' José Mourinho kon het weer niet laten om een steekje uit te delen aan The Normal One. De bijnaam die Klopp zichzelf gaf toen hij bij Liverpool begon, dreigt stilaan wel een zure bijklank te krijgen, want het ziet ernaar uit dat ook dit jaar de prijzenkast niet aangevuld zal worden. In de Premier League lijken The Reds op de tweede plaats af te stevenen en in de Champions League moet er een 3-0 opgehaald worden tegen FC Messi.

En toch... Liverpool speelde in Camp Nou misschien wel zijn beste wedstrijd van dit seizoen, zoals Klopp ook aangaf. Het voetbal is sprankelend, alleen het scoren kan efficiënter.

En voor die goals is het vooral rekenen op de drietand vooraan. Mohamed Salah is de speler uit de Premier League die het vaakst op doel trapt. Van zijn schoten gaan er 16,4 procent binnen, werd onlangs uitgerekend. Met 21 doelpunten is hij voorlopig ook topschutter in Engeland. In zijn laatste vijf competitiewedstrijden scoorde hij vier keer.

Spitsbroeder Sadio Mané volgt hem op de hielen met 20 goals. Roberto Firmino is met 12 doelpunten de minst productieve van de drie, maar dat zijn er wel meer dan Ayoze Pérez, met 11 goals de Spaanse topschutter van Newcastle.

The Magpies, al zeker van het behoud, zouden geen partij mogen zijn voor Liverpool. Een eerdere confrontatie dit seizoen eindigde op 4-0 voor Klopp & co.

Ontknoping Championship

zondag 5 mei om 13u30

Laatste speeldag (nummer 46!) in de Engelse tweede klasse. Nu ja, wat heet tweede klasse? Als je naar de budgetten kijkt die er circuleren - met een gezamenlijk omzet van meer dan 800 miljoen euro - en de ronkende, historierijke namen van de deelnemers dan weet je dat deze Championship eigenlijk ook bij de topcompetities in Europa hoort. Met liefst 46 speeldagen bovendien een van de zwaarste.

Only the strongest and fittest survive. Norwich en het verrassende Sheffield United bleken de sterksten, voor Leeds United, dat onder leiding van de geniaal gekke Argentijnse coach Marcelo Bielsa lange tijd bovenaan het klassement prijkte, maar de voorbije maanden een terugval kende. Ook onderaan liggen de plaatsen al vast: Rotherham, Ipswich en Bolton degraderen naar First Division.

Op deze laatste speeldag ligt de focus op de plaatsen twee tot zes, die recht geven op de playoffs. Daarin wordt gestreden voor het laatste promotieticket naar de Premier League. Vorig seizoen won Fulham die playofffinale van Aston Villa. De Villans (5de) zijn er dit jaar opnieuw bij, sowieso met Leeds (3de) en West Bromwich Albion (4de).

Voor dat laatste plaatsje in de playoffs gaat het op deze laatste speeldag nog tussen Middlesbrough, Bristol City en Derby County. Waarbij Derby over de beste papieren beschikt, want 71 punten en een thuismatch tegen het al geplaatste West Brom, dat wellicht niet te veel in zijn kaarten wil laten kijken met het oog op die playoffs. Bristol (69 punten) moet naar Hull, waar het niet minder dan drie punten nodig heeft. Middlesbrough (70 punten) trekt naar het veroordeelde Rotherham. Krijgen we straks een playoff met Leeds, Aston Villa, West Brom en Derby of Middlesbrough dan is dat wat reputaties betreft alvast Premier League waardig.

Atalanta: afspraak met de geschiedenis

Lazio - Atalanta, zondag 5 mei om 15 uur (live op Eleven Sports)

Atalanta Bergamo staat voor razend spannende dagen: het speelt op 15 mei de finale van de Coppa Italia tegen Lazio Roma - en kan voor het eerst sinds de bekerwinst in 1963 nog eens een trofee veroveren - én het verdedigt de vierde plek in de Serie A, die recht geeft op een eerste deelname ooit aan de Champions League. Kiezen is geen optie.

In de competitie wacht de club van Rode Duivel Timothy Castagne nog een harde strijd, te beginnen zondag met een verplaatsing naar Lazio Roma, dat met vier punten minder op de achtste plaats staat en ook nog droomt van een Champions League-ticket.

Atalanta, dat op 19 mei ook nog naar kampioen Juventus moet, is niettemin de favoriet: het is al elf matchen ongeslagen en naast Juventus de meest scorende ploeg in de Serie A. Die doelpunten komen vooral van de Colombiaan Duvan Zapata, de Kroaat Mario Pasalic en de Sloveen Josip Ilicic, die onder hun drietjes maar liefst 14 van de laatste 22 doelpunten voor hun rekening namen. Ilicic is onzeker voor het duel tegen de Romeinen.

Bij Lazio ontbreken sterkhouders Sergej Milinkovic-Savic en Valon Berisha. Ook Jordan Lukaku is door een blessure niet inzetbaar.

De Buffalo's na de uppercut

KAA Gent - Club Brugge, zondag 5 mei om 18 uur, live op Play Sports

Hoe goed mentaal en sportief herstelden ze in de Ghelamco Arena van de uppercut die door 1B-kampioen YR KV Mechelen werd uitgedeeld in de Croky Cupfinale, waarbij de Buffalo's met 1-2 verloren en een rechtstreeks ticket voor de poulefase van de Europa League door hun handen zagen glippen?

Het meest verontrustende voor KAA Gent is dat er weinig wordt uitgepakt met snedig en verrassend voetbal. Het lijkt allemaal een beetje te veel op een soort van automatische pilootgevoel. Voorzitter Ivan De Witte sprak van eentonig spel en gaf ook al ongerust aan dat hij vuur en passie mist bij zijn spelers.

De Deense trainer Jess Thorup, die na de ergste dag uit zijn sportieve loopbaan zijn excuses aanbood bij de fans en beleidsverantwoordelijken, beseft maar al te goed dat er in 'De Slag om Vlaanderen' ook voor zijn toekomst in de Oost-Vlaamse hoofdstad wordt gespeeld, ondanks een contractdeal tot 2021. Want na een zorgwekkende 1 op 18 in PO1 kan zijn team, via puntengewin tegenover Club, Standard en Antwerp op de slotspeeldag tegenover Anderlecht worden gestreden voor de plots toch nog aantrekkelijke vijfde stek.

Bij blauw-zwart hoopt de altijd ambitieuze Kroaat Ivan Leko dat KRC Genk nog wat punten verliest om zijn (geslonken) titelkansen toch nog wat levendig te houden, want op de volgende speeldag komen de Limburgers naar het Jan Breydelstadion. Maar om het ticket voor de voorronde van de Champions League veilig te stellen, wordt ook best rekening gehouden met de hete adem van Antwerp en - wat minder - Standard.