Iedere vrijdag geven we u enkele tips voor het sportweekend. Deze week onder meer de Waalse en de Manchester Derby en een Club Brugge dat niet mag verliezen.

Aan de voet van de steenbergen, de overblijfselen van de steenkooljaren, is de sfeer altijd gespannen bij de Waalse clash. Ook al is het geen echte derby, is er wel een bepaalde rivaliteit tussen de Zebra's en de Rouches. Een wedstrijd waar de vechtlust meer in de tribunes dan op het veld is te zien.Nadat Standard het degradatiespook wat kon verjagen door de zege tegen Beerschot, reist de club zondag naar de andere kant van Wallonië om revanche te nemen. In de heenronde werd de wedstrijd bij een 0-3-voorsprong voor Charleroi voortijdig afgefloten omdat de supporters van Standard met bommetjes begonnen gooien en het veld bestormden. De Carolo's zijn dan weer op zoek naar regelmaat en betere resultaten sinds Shamar Nicholson naar Rusland vertrok en zijn gat in de aanval niet zo eenvoudig lijkt ingevuld te worden. In het Zwarte Land willen ze zeker top acht behalen en dromen ze nog van een plaatsje bij de VIPs in de Champions play-offs. (Guillaume Gautier)Het ene moment maakt Alfred Schreuder er een soepje van, het andere moment is er sprake van een heerlijke kreeftensoep. Zelfs een uitstekende analist als Marc Degryse maakt in zijn mening de meest gekke sprongen. Hij is niet alleen in deze competitie van de wisselvalligheid. Want na de bekeruitschakeling tegen KAA Gent dringt er zich voor Club Brugge een andere conclusie op. Blauw-zwart is het nu aan zijn status verplicht om de titel te pakken en dan mag het op Seraing niet verkeerd gaan. Sterker zelfs: de ploeg moet weer dat voetbal brengen waarmee vorige week Antwerp bij vlagen werd weggespeeld. Benieuwd of Schreuder het moreel weer kan oppeppen. Opmerkelijk trouwens hoe geslagen de Nederlander er tijdens de match tegen Gent bijzat. (Jacques Sys)Er zijn weinig derby's in de wereld die zo leven als die in Manchester. Vooral sinds Man. City een van de grootste clubs ter wereld is geworden en op sportief vlak de rode buren heeft voorbijgestoken. Zondag staan ze opnieuw tegenover elkaar en dat al voor de 163ste keer. Van de voorbije 162 derby's won United er 64, City 50. Opvallend: de laatste drie confrontaties eindigden telkens op 0-2, waarbij de Citizens tweemaal aan het langste eind trokken.Voor United zit er misschien meer druk op dan anders, want het draait voorlopig voor geen meter bij de Red Devils. De spelersgroep lijkt uiteen te vallen en Cristiano Ronaldo zit meer te mokken dan iets anders. De Portugees zit ook in een erg zeldzame vormdip: in 2022 scoorde hij nog maar één keer in negen wedstrijden. En dat terwijl het Man. City weer voor de wind gaat. Oké, er is die uitschuiver tegen Tottenham, maar voor de rest staat het gewoon autoritair aan de leiding in de Premier League. Al kunnen KDB en co zich geen nieuwe nederlaag in een topper veroorloven, want dan kan Liverpool terugkomen tot op drie punten. (Gert Segers)Zaterdag staat de meest telegenieke wedstrijd van het jaar op het programme. Ondertussen al beschouwd als het zesde klassieke monument wachten de grindwegen van de Strade Bianche op de coureurs op een parcours dat met 184 km langer is dan normaal. De koers geeft geen seconde rust aan de renners, want een plat stuk is nauwelijks tot niet aanwezig in Toscane. En in tegenstelling tot een Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix, waar de kasseistroken en heuveltjes pas in het tweede deel van de wedstrijd opduiken, is het in Italië al na 50 km prijs.Het deelnemersveld is dit seizoen wel wat minder door de afwezigheid van Wout van Aert, Mathieu van der Poel en nu ook Tom Pidcock. En ook Egan Bernal, vorig seizoen nog derde, zal niet present geven door zijn ongeval begin dit jaar. Toch heb je met wereldkampioen Julian Alaphilippe en Tadej Pogacar nog erg mooie namen aan de start in Sienna. En bij de Belgen is het uitkijken naar Tiesj Benoot. De nieuwe luitenant van Van Aert, dit seizoen uitstekend begonnen, mocht in 2018 al eens zijn handen in de lucht gooi op de Piazza del Campo. Al was dat wel in een erg regenachtige koers, wat zaterdag niet verwacht wordt. En vergeet een Greg Van Avermaet niet, zelfs als hij zegt dat hij niet meer kan winnen. Het belooft dus een erg open koers te worden onder de prachtige Toscaanse zon. (Fabien Chaliaud)Eliud Kipchoge is nu al de beste marathonloper aller tijden: tweevoudig olympisch kampioen (2016/21), officieel wereldrecordhouder (2u01'39", Berlijn 2018), officieus wereldrecordhouder, als eerste man ooit onder de 2 uur (1u59'40", Wenen 2019), viervoudig winnaar van de marathon van Londen, drievoudig winnaar van de marathon van Berlijn en éénmaal winnaar van de marathon van Chicago. Toch wil Kipchoge op zijn 37e een nieuwe uitdaging aangaan: alle zes zogenaamde World Major Marathons winnen. Daarvoor moet hij na Londen, Berlijn en Chicago ook de marathons van Tokio, Boston en New York op zijn erelijst schrijven. Deel één van die missie wil de Keniaan zondag voltooien: winnen in Tokio, in zijn eerste marathon na de Olympische Spelen, toen die marathon verplaatst werd van de Japanse hoofdstad naar Sapporo. Kipchoge zal een zege zondag echter niet cadeau krijgen, want het deelnemersveld is stevig, met onder meer Birhanu Legese (2u02'48") en Mosinet Geremew (2u02'55"), die de derde en vierde snelste marathontijden ooit op hun naam hebben staan. Ook Tamirat Tola, Shura Kitata en de Japanse recordhouder Kengo Suzuki zijn podiumkandidaten. (Jonas Creteur)