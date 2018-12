'Hopelijk plaatsen Belgische voetbalbestuurders in 2019 de club weer boven eigen ego'

Elke maandag blikt Jacques Sys, hoofdredacteur van Sport/Voetbalmagazine, terug op het voorbije sportweekend. Deze week heeft hij het over de suprematie van Mathieu van der Poel in het veldrijden, en kijkt hij bij de jaarwisseling even achteruit én vooruit.