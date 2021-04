Lior Refaelov trekt deze zomer de deur bij Antwerp achter zich dicht en gaat voor twee seizoenen naar Anderlecht. Drie vragen aan Peter t'Kint en Pierre Danvoye, die de Great Old en paars-wit volgen voor Sport/Voetbalmagazine.

Refaelov was aan een mooi seizoen bezig bij Antwerp, was er de grote man en won de Gouden Schoen. Waarom vertrekt hij dan bij de Great Old?

Refaelov was aan een mooi seizoen bezig bij Antwerp, was er de grote man en won de Gouden Schoen. Waarom vertrekt hij dan bij de Great Old?Peter t'Kint: Heel simpel, zijn contract liep af en het werd niet meer verlengd. Voor Antwerp was het vooral een financiële zaak. Refaelov is niet al te goedkoop op zijn 35ste en wou nog een contract voor twee jaar. Je Gouden Schoen verzilveren, heet dat dan, maar daar wou Antwerp niet in meegaan. Het was vooral een zaak van vraag en aanbod.'Natuurlijk is Antwerp wel tevreden over zijn inbreng in het spel en is het de Israëliër maar al te dankbaar voor zijn goals en assists, maar toch was er intern wat ontevredenheid over hem. Waar wij toch nog steeds lovend zijn over Refaelov, zag Antwerp dat hij de laatste tijd veel minder flitsend was en in balverlies niet de grootste meerwaarde was. Bij Frankie Vercauteren is dat belangrijk, bij Ivan Leko telde dat wat minder.'Waarom raakt nu de deal al rond, zo net voor de play-offs en nog enkele maanden voor de opening van de transfermarkt?T'Kint: 'Dat is eigenlijk niet zo verrassend. Veel deals worden al enkele maanden voor de transferperiode beklonken. Refaelov wou ook niet al te lang wachten met een nieuw contract en als Anderlecht dan over de vloer komt met Europees voetbal en een contract van twee jaar, dan wou hij die zekerheid maar al te graag meteen hebben.'Het is nu vooral de vraag wat Antwerp met hem zal doen voor de rest van de play-offs. Trekken ze dezelfde lijn door de Gouden Schoen zoals ze deden met Simen Juklerod toen die in de wintermercato al een overeenkomst had getekend met KRC Genk voor volgend seizoen? Refaelov naar de B-kern sturen zou een sportieve aderlating zijn voor Antwerp, want hij was toch van groot belang met zijn goals en assists. Veel kwamen uit stilstaande fases, maar als Refaelov verdwijnt moet iemand anders die wel binnen leggen en daar zie ik zo niet meteen iemand toe in staat in de huidige kern. Welke rol is weggelegd voor de Israëliër bij paars-wit? Pierre Danvoye : 'De club mikt zeker meer op zijn ervaring dan zijn technische kwaliteiten. Dit seizoen brak het gebrek daaraan Anderlecht al enkele keren zuur op. Met wat oudere spelers had Anderlecht bijvoorbeeld minder punten verspeeld in de laatste minuten in het eerste deel van het seizoen. Het ontbrak de ploeg aan iemand die de jongeren kon kalmeren, de zaken kon organiseren en resultaten over de streep kon trekken. In de huidige kern is nog maar één speler voorbij de 30 : Adrien Trebel. Met de Fransman op het veld verloor Anderlecht nog geen enkele keer sinds de zomer van 2020. Dat is toch een teken. 'We kennen de kwaliteiten van de jongeren maar er ontbreekt nog een leider, een vaderfiguur. En aangezien Trebel zoveel verdient en misschien geen seizoen meer kan volmaken door zijn blessuregevoeligheid, kan niemand momenteel zeggen dat hij na dit seizoen nog in het Lotto Park speelt. Als hij vertrekt, kan Refaelov zijn opvolger worden. Als hij blijft, heeft Anderlecht twee leiders, wat nog beter is. Maar we hopen ook dat de komst van Refaelov de groei van enkele beloftevolle jonkies - ik denk dan bijvoorbeeld aan Anouar Aït El Hadj - niet afremt.'