Graag wilde Libië Hugo Broos als bondscoach, maar na enkele dagen bedenktijd bedankte die voor de eer. 'Het was niet ideaal om goed werk te leveren.'

Je krijgt niet elke dag telefoon uit Libië. Met de mededeling dat een Belg, Hugo Broos, de nieuwe bondscoach wordt, en met de vraag om meer informatie.

Dat bericht klopt niet helemaal, zo blijkt wanneer we Hugo Broos zelf contacteren. Hij geeft aan dat er wel gesprekken gaande waren. 'Ik heb de afgelopen dagen met de Libische voetbalfederatie gepraat, maar ik heb ze vanmiddag (dinsdagmiddag) laten weten dat ik het niet zou doen.'Vorige week werd Broos door een manager gecontacteerd met de vraag of hij geïnteresseerd was om te praten, waarop er ook via Zoom gesprekken waren met de Libische voetbalfederatie. Die gesprekken gingen vrij diep, ook de werkomstandigheden en de financiële voorwaarden kwamen ter sprake. Op zich waren de voorwaarden aantrekkelijk.Broos ging er even voor zitten: 'Want Libië is geen evident land, gezien de interne situatie. Reizen daar naartoe worden door ons land ten zeerste afgeraden. Het was ook niet de bedoeling dat ik daar zou verblijven of van daaruit werken. De plaatselijke competitie gaat wel door, maar alle stages en wedstrijden met de nationale ploeg worden afgewerkt in Egypte, de Verenigde Arabische Emiraten of in buurland Tunesië. Daar werkt de nationale ploeg voorlopig ook haar thuiswedstrijden af.'Vooral de eisen die Libië stelde, of beter: niet stelde, verbaasden Broos. 'Bij Kameroen stond in het contract dat we ons moesten plaatsen voor de Afrika Cup en het WK. Libië vroeg maar één ding: een professionele structuur opzetten en beter worden onder mijn werking. Niks kwalificatie voor een of ander toernooi. Ze beseffen dat ze nog veel werk hebben, en dat de weg lang is, en ze willen daar iets aan doen. Ik mocht dat invullen zoals ik wilde, met stages in één van die drie voornoemde landen.' Libische spelers kende Broos niet: 'Er speelt er één in Engeland, de meeste internationals voetballen in Afrikaanse of Aziatische competities. Verder zou ik moeten terugvallen op mijn Libische assistent om de spelers uit de Libische competitie zelf te beoordelen. Kortom: niet ideaal om goed werk te leveren.'Na de gesprekken vroeg Broos een paar dagen bedenktijd, maar daarna meldde hij dat hij niet op het aanbod ingaat. 'Ik voel me vereerd, maar gezien de situatie van het land lijkt het me iets te riskant en te moeilijk om goed te werken. Ik blijf wel open staan voor aanbiedingen, er kwamen er de laatste tijd wel een aantal, maar nog niet één waarbij het weer begon te kriebelen.'