Hugo Cuypers staat bij KV Mechelen voor het seizoen van de waarheid. Na enkele weergaloze avonturen bij Ergotelis, Olympiacos en Ajaccio is de 24-jarige aanvaller klaar om thuis te komen in de Jupiler Pro League.

Bij Eleven Management, het makelaarsbureau van Jacques Lichtenstein, werden ze in het voorjaar net niet bedolven onder de e-mails met vragen over de contractuele situatie van Hugo Cuypers. Maar op dat moment had Tom Caluwé, sportief directeur van KV Mechelen, zijn pionnen zodanig goed gepositioneerd dat hij zelfs clubs uit de 2. Bundesliga kon aftroeven. In de zomer van 2020 en afgelopen winter was KV Mechelen al gaan aankloppen bij Olympiacos, maar toen sprong een transfer telkens af op de halsstarrigheid van voorzitter-eigenaar Evangelos Marinakis. De 54-jarige Griekse mediamagnaat, die zijn fortuin vergaarde in onder andere de scheepvaartindustrie, vocht voor elke euro alsof zijn leven ervan afhing en liet de onderhandelingen bewust lang aanslepen.

...

Bij Eleven Management, het makelaarsbureau van Jacques Lichtenstein, werden ze in het voorjaar net niet bedolven onder de e-mails met vragen over de contractuele situatie van Hugo Cuypers. Maar op dat moment had Tom Caluwé, sportief directeur van KV Mechelen, zijn pionnen zodanig goed gepositioneerd dat hij zelfs clubs uit de 2. Bundesliga kon aftroeven. In de zomer van 2020 en afgelopen winter was KV Mechelen al gaan aankloppen bij Olympiacos, maar toen sprong een transfer telkens af op de halsstarrigheid van voorzitter-eigenaar Evangelos Marinakis. De 54-jarige Griekse mediamagnaat, die zijn fortuin vergaarde in onder andere de scheepvaartindustrie, vocht voor elke euro alsof zijn leven ervan afhing en liet de onderhandelingen bewust lang aanslepen. Met een beetje pech speelde de 24-jarige aanvaller nu in de Eredivisie. Op 26 september van vorig jaar stond Cuypers verrassend in de basis in de thuiswedstrijd tegen Panetolikos. Marinakis zag hem spelen en besliste toen om Cuypers niet meer te laten vertrekken. 'We hadden een akkoord met een Nederlandse club', zegt Yves Cuypers, de vader van Hugo. 'De dag na de wedstrijd tegen Panetolikos was Hugo op weg naar de luchthaven om naar België te vliegen. Dinsdag werd hij in Nederland verwacht om zijn medische tests af te leggen. Onderweg naar de luchthaven werd Hugo per telefoon door de algemeen directeur van Olympiacos geïnformeerd dat alles afgeblazen werd en hij heeft meteen rechtsomkeer gemaakt. Hugo heeft die beslissing zonder morren aanvaard. Hij kon er toch niets aan veranderen. Voorzitters zijn in het algemeen machtig, maar in Griekenland zijn ze almachtig.' Voor Cuypers was het business as usual. Hij beschouwde het voorval wellicht als een vluchtige passage in het onwaarschijnlijke scenario dat hij aan het schrijven was in Griekenland. Het begon in 2017 met zijn overstap naar tweedeklasser Ergotelis, een transfer die in 24 uur geregeld werd. Er was zijn titel van vicetopschutter, gevolgd door een onnavolgbare transferoorlog tussen AEK Athene en Olympiacos, waardoor hij een heel seizoen aan de kant bleef. En tot slot was er de opluchting toen hij eindelijk zijn droomtransfer naar de Griekse recordkampioen te pakken had. 'Ik ben misschien niet subjectief, maar ik ken weinig spelers van zijn leeftijd die met zoveel overtuiging zulke fysieke en sportieve obstakels te boven zijn gekomen', aldus Yves Cuypers. 'Van jongs af heeft hij voor zichzelf een weg uitgestippeld en daar moest alles voor wijken. Wie haalt het als twintigjarige in zijn hoofd om voor een Griekse tweedeklasser te kiezen die hij niet eens bezocht heeft? Maar zo zit Hugo in elkaar. Hij is bereid om een gokje te nemen om zijn doelen te bereiken. Vraag mij niet hoe ver zijn ambities gaan, want dat houdt hij voor zichzelf.'Tegenslagen lopen als een rode draad door de carrière van Hugo Cuypers. Als tiener was hij één jaar out door de ziekte van Osgood-Schlatter ( ontsteking van de aanhechting van de kniepees aan het scheenbeen, nvdr) en bij de jeugd van Standard moest hij pubalgie overwinnen ( zie kader). Maar de grootste uitdaging die hij moest aangaan, speelde zich zonder twijfel af in het seizoen 2018/19. Ergotelis, en met name voorzitter Maged Samy, wilde de op één na beste schutter van de Super League Greece 2 koste wat kost aan AEK Athene verkopen, maar Cuypers had een voorkeur voor aartsrivaal Olympiacos. Cuypers ging niet in op de chantage van Ergotelis en verkoos om een blanco seizoen te spelen om daarna transfervrij naar Olympiacos te kunnen vertrekken. Cuypers offerde een jaar van zijn carrière op, maar bleef zijn principes trouw. 'Als Hugo iets in zijn hoofd heeft, kun je hem niet op andere gedachten brengen', beweert Dimitri Lowette, die al jaren de osteopaat en mentor is van Cuypers. 'Ik zei het hem nog: Hugo, volgens mij ben je een geweldige kans aan het vergooien. Ik vond het een heel tricky periode voor hem. Zelfs vóór het coronatijdperk waren er al veel jonge spelers aan het strompelen om hun carrière te lanceren. Het enige wat ze misten, was een mooi platform om zich te tonen. Hugo was zo'n jonkie dat op het punt stond om door te breken. Maar hij had het lef om zijn carrière even on hold te zetten omdat het traject dat anderen voor hem hadden uitgestippeld, niet in zijn programma paste. Hij heeft plichtbewust gezegd: 'Neen, dat is niet het parcours dat ik voor ogen heb. Ik stop met spelen en we zien wel over een jaar.' Het is nog goed gekomen voor hem, maar het was niet zonder risico.' Zijn doortocht bij Olympiacos liep uiteindelijk dood. In zijn eerste seizoen werd hij meteen uitgeleend aan Ajaccio, maar daar kwam hij niet helemaal aan zijn trekken omdat het spelsysteem van de trainer vooral gefocust was op verdedigen. Vorig seizoen kon hij niet rivaliseren met Youssef El-Arabi en Ahmed Hassan. Maar volgens Lowette verloor de Luikenaar geen enkel moment de pedalen. 'Veel jonge spelers worden nerveus, beginnen zich vervelend te gedragen en herrie te schoppen. Hugo is altijd kalm gebleven. Natuurlijk vond hij het spijtig dat hij zo weinig speelminuten kreeg, maar hij zei ook: 'Ik doe mijn best en ik geef mij voluit op training. Niemand zal ooit kunnen zeggen dat ik er niet alles aan gedaan heb om er iets van te maken.'' Op sportief vlak was Olympiacos geen onverdeeld succes, maar aan zijn Griekse odyssee hield Cuypers een aardig mondje Grieks over én een hechte vriendschap met Yann M'Vila en tweede doelman Ögmundur Kristinsson.Een tijdje geleden stond Cuypers even op de radar van Standard, de club waar hij bij de U19 ooit meer dan dertig keer scoorde. De naam van Cuypers was wel degelijk gevallen op Sclessin, maar in de bestuurskamer was er geen eensgezindheid over het profiel van de aanvaller. Achteraf gezien bleek de demarche om de jeugdspeler terug te halen vooral een eenmansactie van een bestuurslid. Cuypers lag er zelf ook niet wakker van: zijn liefde voor Standard is flink bekoeld en hij droomt er niet langer van om ooit in het rood en wit te scoren op Sclessin. 'Wij hebben de geruchten over een terugkeer naar Standard ook opgevangen', zegt Yves. 'Mijn vrouw en ik hebben Hugo meteen gezegd dat hij het hoofdstuk Standard definitief moest afsluiten. Als hij er ooit terugkeert, dan is het om de netten van hun doelman bol te zetten.' KV Mechelen wordt voor Cuypers de eerste profclub waar hij aan de voorbereiding start in de wetenschap dat hij ook met dat team de competitie zal aanvatten. Het is ook de eerste club die echt in hem gelooft. Op zijn 24e is het nu of nooit voor Cuypers. 'Er wordt veel van Hugo verwacht, want hij is bij KV Mechelen aangekomen met het etiket van basisspeler voor de spitspositie', vertelt zijn makelaar Scott Lichtenstein. 'Ik kan mij inbeelden dat dit een opwindende situatie is voor hem. Die jaren in het buitenland beschouwt hij niet als een mislukking. Hij heeft de kans gegrepen om bij een van de grootste clubs in Europa te spelen en dat heeft hem geholpen om te staan waar hij nu staat.'