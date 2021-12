Standard heeft het vertrek van Hugo Siquet in januari bekendgemaakt. De rechtsachter van de Rouches trekt tijdens de wintermercato naar het Duitse Freiburg.

Siquet is een jeugdproduct van Standard. Hij speelde er sinds zijn zevende en werd vorig jaar in de A-kern opgenomen. Sindsdien speelde hij 42 wedstrijden voor de Rouches. Daarin deelde hij zeven assists uit.

'Freiburg is een familiale, maar toch ambitieuze club die perfect bij mijn waarden op en naast het veld aansluit', zegt Siquet op de website van zijn nieuwe werkgever. 'Ik kijk er heel erg naar uit om binnenkort voor deze club te kunnen spelen.'

'We volgen Siquet al sinds hij zijn debuut maakte voor Standard. Afgelopen zomer bleek een transfer nog niet mogelijk. We zijn blij dat het nu wel lukte', zegt sportief directeur Klemens Hartenbach. 'Hij is de rechtsachter die we zochten. Ondanks zijn jeugdige leeftijd heeft hij veel spelinzicht. Ook zijn energie en zijn drang naar voren karakteriseren hem. Bij ons kan hij de volgende stap in zijn ontwikkeling zetten.'

Met 22 punten prijkt Freiburg na dertien speeldagen op de vierde plaats in de eerste Duitse Bundesliga. Het moet alleen Bayern München, Borussia Dortmund en Leverkusen voor zich dulden.

