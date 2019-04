De speurders die woensdag zijn binnengevallen bij onder meer voetbalclub RSC Anderlecht, onderzoeken de financiële constructies rond de uitgaande transfer van spits Aleksandar Mitrovic naar de Engelse voetbalclub Newcastle. Dat bevestigt het federaal parket.

'RSC Anderlecht heeft vanzelfsprekend haar volledige medewerking verleend aan de onderzoekers', zo klinkt het bij de Belgische recordkampioen.

Onderzoek

Het federaal parket en de Brusselse onderzoeksrechter Michel Claise voeren al enkele maanden een gerechtelijk onderzoek naar witwaspraktijken en het opzetten van een criminele organisatie.

In dat onderzoek vielen speurders woensdag binnen op het administratief en trainingscentrum van de Anderlecht in Neerpede, in het stadion van de club, op de zetel van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) in Laken, en in Schaarbeek, bij het makelaarsbureau One Goal Management. Dat bureau zou destijds mee de transfer van Mitrovic geregeld hebben maar minstens voorlopig is daar niemand bereikbaar voor commentaar.

Ook is er sprake van een huiszoeking bij een voormalige advocaat van de Brusselse voetbalclub maar daarover geeft het federaal parket geen commentaar.

Newcastle

De speurders onderzoeken de financiële constructies rond de uitgaande transfer van Mitrovic, die in de zomer van 2015 voor 18,5 miljoen euro naar Newcastle trok. Daarmee werd de Servische international eensklaps ook de duurste uitgaande transfer ooit in het Astridpark, een record dat standhield tot de transfer van jeugdproduct Youri Tielemans in mei 2017 naar AS Monaco.

Anderlecht deed die zomer trouwens goede zaken met Newcastle, want enkele dagen na Mitrovic werd ook Chancel Mbemba naar de Engelse club getransfereerd. De Congolese centrale verdediger werd voor een stevige 12 miljoen euro weggehaald in het Vanden Stockstadion.

Meer dan dertig miljoen euro dus voor twee spelers die het nooit helemaal konden waarmaken bij Newcastle. Mitrovic zit ondertussen bij het pas naar tweede klasse gedegradeerde Fulham, Mbemba zit op een dood spoor bij FC Porto. In het verleden werd al meermaals - en zonder succes - geprobeerd om beide spelers terug naar het Astridpark te halen.

De makelaar die destijds de spraakmakende transfer van Mitrovic naar de Premier League regelde, was niemand minder dan de Israëlische supermakelaar Pini Zahavi, die van oudsher stevige contacten heeft in de Premier League. Het federaal parket geeft enkel aan dat het om 'een zéér bekende makelaar' gaat.

Pini Zahavi

Opvallend is wel dat het onderzoek in handen is van de Brusselse onderzoeksrechter Michel Claise, die ook het onderzoek naar Royal Excel Moeskroen leidt. Daar onderzoekt het parket of Zahavi en zijn zakenpartner Fali Ramadani in 2016 en 2017 de club in handen hadden. Het onderzoek draait er onder meer rond mogelijke valsheid in geschriften, gebruik ervan, oplichting en witwassen. In februari werd er beslag gelegd op de rekeningen van de club en werden er twee voorlopig bewindvoerders aangesteld. De club wordt ervan verdacht door illegale financiering van miljoenen euro's uit offshorebedrijven gesteund te worden.

Propere Handen

Het dossier staat wel los van 'Operatie Propere Handen/Zero', het onderzoek dat in oktober 2018 leidde tot huiszoekingen en arrestaties in het voetbalmilieu, al is er ook in het huidige onderzoek sprake van witwasconstructies die zouden opgezet zijn naar aanleiding van de transferts van spelers.

Ook op 10 oktober 2018 deed het gerecht ook al eens een inval bij Anderlecht. Dat was wel in het kader van 'Operatie Propere Handen', en er werden toen ook huiszoekingen verricht bij onder meer Club Brugge, KV Oostende en Lokeren. Die dag werden ook onder andere voormalig Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck en diens goede vriend en voetbalmakelaar Mogi Bayat opgepakt voor verhoor. Van Holsbeeck was meteen op vrije voeten, Bayat werd na anderhalve maand op borg vrijgelaten onder strenge voorwaarden.