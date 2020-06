De gerechtelijke politie van Limburg heeft woensdagochtend huiszoekingen gehouden bij Sporting Charleroi en KRC Genk in het kader van Operatie Propere handen.

'Sporting Charleroi heeft volledig meegewerkt met de onderzoekers, die documenten vroegen met betrekking tot transfers van bepaalde spelers. De huiszoeking, die één uur geduurd heeft, is zonder problemen verlopen', klinkt het in een korte mededeling van de club.

Om welke transfers het gaat, is momenteel nog niet bekend. Eerder dit jaar vielen speurders reeds binnen bij Standard en in de woonst van voorzitter Bruno Venanzi. Die huiszoekingen gebeurden in het gerechtelijk onderzoek naar spelersmakelaar Christophe Henrotay. In Operatie Zero, de officiële benaming voor Propere handen, klonk het eerder dit jaar bij het federaal parket dat het onderzoek bijna afgerond was en dat er een eindvordering verwacht mocht worden.

In zo'n eindvordering zal de openbare aanklager beslissen welke personen vervolgd worden en welke partijen desgevallend buiten vervolging worden gesteld. Uiteindelijk zal een raadkamer de beslissing nemen. De huiszoeking bij de Karolo's wijst er echter op dat er mogelijk toch nog nieuwe feiten aan het licht gekomen zijn, die verder onderzoek vereisen.

Ook huiszoekingen bij KRC Genk

Later op de middag raakte ook bekend dat er bij KRC Genk huiszoekingen aan de gang zouden zijn. En ook die zouden in het kader van Operatie Propere Handen zijn. Meer details wil het federaal parket evenwel niet vrijgeven.

Dat dossier over fraude in het Belgische voetbal barstte in oktober 2018 los. Het ging om matchfixing en om financiële fraude met spelersmakelaars Dejan Veljkovic en Mogi Bayat, de broer van de bondsvoorzitter. Voor het eerst in ons land trad Veljkovic op als spijtoptant en sloot hij in ruil voor verklaringen een deal met het parket. Zijn straf is vastgelegd op een celstraf van vijf jaar met uitstel, een boete van 80.000 euro met uitstel en de verbeurdverklaring van allerlei gelden en goederen die hij op illegale wijze heeft verkregen.

In het onderzoek rond Veljkovic zijn de voorbije maanden en jaren een resem bekende voetbalzwaargewichten verhoord door speurders van de federale gerechtelijke politie van Limburg. Dat waren onder meer Georges Leekens, Herman Van Holsbeeck, Peter Maes, Ivan Leko, scheidsrechters, clubbestuurders en voetballers.

