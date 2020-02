In het kader van een gerechtelijk onderzoek tegen Frank Dierckens zijn dinsdagochtend meerdere huiszoekingen gehouden. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. De zaak heeft niets te maken met voetbalclub KV Oostende, waar Dierckens voorzitter van is.

Het gerechtelijk onderzoek spitst zich toe op de handelsactiviteiten van Frank Dierckens en zijn vennootschappen. Zo is Dierckens zaakvoerder van Diaz, een producent van binnenzonwering en raamdecoratie. In het kader van dat fiscaal onderzoek vielen de speurders dinsdagochtend op verschillende plaatsen binnen. Ook op zijn kantoor bij KV Oostende werd een huiszoeking gehouden, maar de club heeft zelf niets met de mogelijke feiten te maken.

Frank Dierckens nam in februari 2019 de fakkel bij KV Oostende over van Peter Callant. De kustploeg bleef financieel wel in zwaar weer. Afgelopen weekend werd de overname door het Amerikaanse Pacific Media Group aangekondigd. De investeringsmaatschappij verwierf 95 procent van de aandelen, maar Dierckens blijft wel gewoon voorzitter van KVO.

