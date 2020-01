De politie van Luik heeft woensdagochtend een huiszoeking uitgevoerd bij de voorzitter van Standard Bruno Venanzi. Dat meldt de VRT. De actie zou passen binnen het gerechtelijk onderzoek naar voetbalmakelaar Christophe Henrotay.

Het federaal parket en de Brusselse onderzoeksrechter Michel Claise voeren al enkele maanden een gerechtelijk onderzoek naar witwaspraktijken en bendevorming. Dat onderzoek spitst zich onder meer toe op de financiële constructies rond de uitgaande transfer van Alexander Mitrovic en Chancel Mbemba naar de Engelse voetbalclub Newcastle, en de transfer van Youri Tielemans naar AS Monaco.

Eerder vonden al huiszoekingen plaats bij RSC Anderlecht, in Neerpede, en bij de Belgische voetbalbond, en op 10 en 11 september vonden vier huiszoekingen plaats in Monaco, twee in België en één in Londen. Daarbij werden in Monaco spelersmakelaar Christophe Henrotay en in Luik zijn rechterhand Christophe Cheniaux opgepakt. Die laatste werd in verdenking gesteld voor witwassen, private corruptie, valsheid in geschrifte en bendevorming, en onder aanhoudingsbevel geplaatst. Henrotay vloog toen op basis van een internationaal aanhoudingsbevel in een Monegaskische cel.

Het hof van beroep van Monaco liet Henrontay inmiddels vrij op borg, maar het moet zich nog buigen over het Belgische uitleveringsverzoek.

Volgens de RTBF en de VRT wordt Bruno Venanzi verdacht van onregelmatigheden bij enkele transfers die Henrotay voor Standard heeft gedaan. Het gerecht onderzoekt de commissielonen die Henrotay ontvangen heeft en het gerecht bekijkt ook of er bij deze transfers zogenaamde "retro-commissies" zijn betaald aan een aantal betrokkenen. Bruno Venanzi wordt ook verdacht van witwaspraktijken en fiscale fraude. De politie zou woensdag ook een huiszoeking uitvoeren bij voetbalclub Standard Luik zelf.

'Mijn cliënt wacht nog steeds op zijn uitlevering vanuit Monaco', zegt meester Dimitri de Béco, advocaat van Christophe Henrotay in een reactie op het nieuws over de huiszoekingen. 'Hij weet niet waarvan meneer Venanzi beschuldigd wordt, maar hij bevestigt dat hij niet betrokken is geweest bij enige vorm van fraude, ook niet met meneer Venanzi.'

