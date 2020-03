Speurders hebben twee weken geleden huiszoekingen uitgevoerd bij de advocatenkantoren Clifford Chance in Brussel en Van Landuyt & Vennoten in Dilbeek, waar de ex-advocaat van Anderlecht Luc Deleu werkt. Dat berichten De Tijd en L'Echo woensdag.

Dat gebeurde in het kader van het lopende informatieonderzoek naar de overname van de voetbalclub Anderlecht door Marc Coucke eind 2017.

Beide kantoren bevestigen de passage van de speurders en zeggen mee te werken.

Het gerecht wil vooral checken of bepaalde partijen bewust zijn benadeeld. In laatste instantie moest Marc Coucke zijn bod van 75 miljoen op 100 procent van de aandelen met 5 miljoen verhogen om het pleit te winnen van Ghelamco-baas Paul Gheysens. De speurders vragen zich af waarom het oude Anderlecht-bestuur 11 miljoen euro liet schieten.

