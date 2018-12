HVH weg bij RSCA: achtergronden bij het einde van een droomhuwelijk

Na veertien maanden wroeten en ploeteren is er zondag een einde gekomen aan de kruistocht van Hein Vanhaezebrouck. En daarmee is hij het zoveelste slachtoffer van de omwenteling op bestuursniveau. Eerder werd Luc Devroe gedegradeerd voor zijn mislukte transfercampagne en kregen vertrouwenspersonen van Herman Van Holsbeeck hun C4 wegens een gebrek aan loyauteit aan het nieuwe bestuur. Van alle afdankingen onder Marc Coucke valt het ontslag van Vanhaezebrouck nog het best te verantwoorden. Na de non-match tegen Cercle Brugge kwam de Anderlechttop namelijk tot de conclusie dat Vanhaezebrouck de negatieve spiraal waar de ploeg nu al maanden in gevangen zit niet meer kon omkeren. Iets na 20 uur volgde de officiële bekrachtiging. 'Na de tegenvallende resultaten en het geleverde spel heeft de directie van RSC Anderlecht unaniem beslist om de samenwerking met coach Hein Vanhaezebrouck te beëindigen. We willen Vanhaezebrouck bedanken voor het harde werk voor de club', luidde het communiqué van Michael Verschueren, de nieuwe sterke man op Anderlecht.

...