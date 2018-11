Iedereen Genkie: de fans sluiten KRC weer in de armen

Twee uur voor de aftrap van de thuiswedstrijd tegen Club Brugge staat het Stadionplein voor de hoofdtribune van KRC Genk al mooi vol. Daar is een reden voor. Het Genk van dit seizoen zorgt voor goed voetbal, sfeer en beleving. De passie en het enthousiasme die de competitieleider op het veld uitstraalt, zet zich stilaan over op de tribunes. Dat maakt dat algemeen directeur Erik Gerits zich vrijdagmiddag al in de handen kan wrijven. De Luminus Arena is uitverkocht, voor het eerst sinds jaren voor een Belgische competitiematch. Uiteindelijk passeren er 22.971 toeschouwers langs de loketten. De vorige keer dat het bordje 'sold out' omhoog hing, was op 20 april 2017, toen Genk de terugwedstrijd in de kwartfinale van de Europa League tegen het Spaanse Celta de Vigo afwerkte. Maar voor Europese wedstrijden ligt die capaciteit een paar duizend plaatsen lager dan in de competitie, omdat Genk in Tribune Zuid nog steeds een ruim aantal staanplaatsen aanbiedt.

